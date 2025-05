Suspeito de matar ex-PM Júnior Black é alvo de operação com 4 presos

Ex-policial militar Heleno Nascimento Júnior, conhecido como Júnior Black, foi assassinado a tiros de fuzil no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, em 2023

A Operação Vendeta prendeu, nesta terça (13), quatro suspeitos de cometer homicídios no Estado.

Segundo informações da Polícia Civil, um dos alvos da ação tem envolvimento na morte do ex-policial militar Heleno Nascimento Júnior, conhecido como Júnior Black.

Black foi assassinado a tiros de fuzil, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, em 2023.

A morte de Black aconteceu cerca de quatro dias após ele participar de um tiroteio que deixou duas pessoas mortas, no município de Parnamirim, no Sertão pernambucano.

O assassinato foi uma retaliação por causa do envolvimento dele nesse crime, no Sertão.

Por isso, o nome da Operação é Vendeta, que significa vingança.

Como foi a operação

Além dos mandados de prisão, a Polícia Civil cumpriu nove mandados de busca e apreensão, em Pernambuco e em Mato Grosso do Sul.

De acordo com os agentes, quatro homens foram encaminhados à sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, para onde foram levados os materiais apreendidos.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital e cumpridos no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca e Caetés, Campo Grande (MS)

As investigações foram iniciadas em julho de 2023, e segundo a polícia, além de homicídios, a organização criminosa é responsável por vários crimes, como porte ilegal de arma de fogo.

No total, 70 agentes estavam envolvidos na operação, que contou com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).