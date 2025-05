Motorista briga com músicos em apresentação de Dia das Mães e é agredido

Motorista teria ameaçado atropelar músicos em Santa Cruz do Capibaribe/Foto: Reprodução/Instagram

A tradicional apresentação do Dia das Mães do grupo musical Sociedade Musical Novo Século terminou em confusão na noite deste domingo (11) no bairro Malhada do Meio, em Santa Cruz do Capibaribe.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motorista tentando atravessar a via onde os músicos estavam se apresentando e gerou uma briga. Neste momento, a via estava interditada e o condutor do carro desceu para conversar com os músicos. Em seguida, ele retornou para o veículo e acelerou em direção à banda, mas foi contido por outro homem.

O motorista ainda teria ameaçado os participantes da sociedade musical. Outras pessoas aparecem no vídeo tentando controlar o condutor, que é retirado de perto do carro para não atingir os integrantes da banda. Em seguida, ele agride os músicos, que revidaram a ação.

O caso foi levado para a Polícia Civil, mas até o momento não há informações se o motorista foi localizado.

A Sociedade Musical Novo Século realiza anualmente uma homenagem às mães da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, desfilando por ruas desde às 5h.