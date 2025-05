Homem de 54 anos é assassinado na Bomba do Hemetério.

Viaturas do Instituto de Medicina Legal (IML)/Divulgação/SDS

Roseilton Zacarias da Silva, 54 anos, foi morto a tiros na madrugada do domingo (11), na Rua Professor José Amarino dos Reis, bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife.

De acordo com informações preliminares, ele estava bebendo em casa quando foi surpreendido por indivíduos que desceram do Alto do Brasil, região próxima à sua residência, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

A vítima tentou fugir, mas foi atingida pelos tiros e morreu no local.

Segundo relato de populares, Roseilto, já tinha sofrido outro atentado a pouco menos de 3 meses, onde havia conseguido escapar. Ele morava sozinho e era usuário de drogas.

O corpo de Roseilton foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar todas as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.