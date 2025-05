Homem passa mal e morre dentro de vagão do Metrô do Recife

Polícia Civil investiga o caso, registrado em estação do Metrô em Camaragibe, como "morte a esclarecer"

Trem ficou parado esperando chegada do IC para remover corpo /Redes Sociais

Um homem morreu após um mal súbito em uma composição do Metrô do Recife, em Camaragibe, na Região Metropolitana. O caso, registrado no início da manhã deste sábado (10), está sendo investigado pela Polícia Civil.

Um vídeo divulgado em redes sociais mostra o trem parado na estação. O passageiro que gravou as imagens afirma que a composição estava parada.

Procurada pelo Diario de Pernambuco, a assessoria de comunicação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o fato aconteceu por volta das 5h.

O homem, não identificado oficialmente, foi encontrado morto no vagão. O trem estava entre as estações Alto do Céu e Rodoviária.

Ainda segundo a informação da CBTU, o trem ficou parado aguardando a chegada do Instituto de Criminalística (IC), responsável pela perícia.

Metrô

Por volta das 11h40, a CBTU disse que o corpo já tinha sido levado pelo Instituto de Medicina Legal (IM).

A CBTU ressaltou que não houve falhas no sistema. É que o serviço sofre panes com frequência, deixando passageiros sem transporte.

Na semana passada, um homem jogou um cigarro aceso em uma estação e provocou problemas.



O que diz a Polícia Civil

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que registrou, neste sábado (10), por meio da Delegacia de Camaragibe, uma morte a esclarecer num terminal ferroviário, em Timbi.

"A vítima, um homem de 61 anos, passou mal durante uma viagem e foi a óbito na estação de Camaragibe. As investigações seguem em andamento", acrescentou.