Evento de trap em Olinda termina com dois mortos

Vítimas foram mortas a tiros na saída do No Flow Festival. Influenciadores alegam terem sido agredidos no evento

Instituto de Medicina Legal (IML)/Reprodução

Dois homens foram vítimas de duplo homicídio na madrugada deste domingo (11), na saída do No Flow Festival, nas proximidades do Memorial Arcoverde, bairro de Salgadinho, Olinda. Influenciadores alegam que foram agredidos no evento que contou com shows de Hariel, Oruam, MC Cabelinho e Orochi.

As vítimas mortas a tiros foram identificados como João Victor Nogueira da Silva, 24 anos e Dorival Francisco Luz Neto, de 20 anos. Ambos foram socorridos para uma Unidade de Pronto Socorro (Upa), mas não resistiram aos ferimentos e faleceram.

Os corpos foram removidos para o Instituto de Medicina Legal do Recife (IML). Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.



Agressão no Evento

As agressões aos influenciadores partiu de um grupo isolado de homens dentro do espaço onde os shows ocorreram. Em vídeos que circulam nas redes sociais, gravado por espectadores, é possível observar quando o grupo parte para agredir os influencers Marcos Paulo, conhecido como Marcão, e Lelo Tavares.

Por meio de sua rede, Tavares conta que foi agredido por vários indivíduos e a única coisa que pode fazer foi se defender, antes de desmaiar. Ele ainda mostrou indignação com a segurança do evento que se mostrou incapaz de separar a briga. "Sabe o que é minha revolta, mano? É que um monte de segurança ali e nenhum teve coragem de apartar a briga, nenhum teve coragem de ir para cima e parar a briga", afirmou no vídeo.

"Eu não tenho que reclamar, eu estou aqui com vida. Posso dizer a vocês que sou um milagre, eu tive mais uma oportunidade dada por Deus. O que eu passei ali, de verdade, eu não sei com estou aqui falando com vocês", relatou Marcos Paulo.

Nota da produção do Evento

A produção do No Flow Festival divulgou nota lamentando o que chamou de "incidentes". "Infelizmente um grupo isolado protagonizou cenas de violência e desordem que não refletem o espírito do evento", ressaltou no texto. Confira a íntegra da nota:

"A produção do No Flow Festival lamenta profundamente os incidentes registrados na reta final do evento realizado em Recife.

Durante toda a noite, proporcionamos ao público uma experiência musical de alto nível, com estrutura e organização que já são marcas registradas do festival em outras cidades, como Maceió/Alagoas e Natal/RN.

Infelizmente um grupo isolado protagonizou cenas de violência e desordem que não refletem o espírito do evento. Ressaltamos que o caso envolvendo disparo de arma de fogo ocorreu fora do evento, em área pública, e envolveu pessoas que não estavam participando da festa. reforçamos que todas as medidas de segurança foram devidamente adotadas, com equipe privada licenciada, revista pessoal nos acessos e monitoramento constante em toda a área do festival.

Em relação aos vídeos que circulam nas redes sociais. Informamos que já iniciamos a apuração dos fatos junto à empresa de segurança responsável e as medidas cabíveis estão sendo tomadas.

Nos solidarizamos com todos os afetados e seguimos à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer todo o suporte necessário."