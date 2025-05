Glaucoma: saiba como participar de mutirão gratuito de exames no Recife

Alepe oferece exames gratuitos para diagnóstico e tratamento do glaucoma. Os agendamentos começam na próxima segunda-feira (12) e vão até a sexta (16). O mutirão é promovido pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia, em parceria com a Fundação Altino Ventura, para marcar o ‘Maio Verde’

Alepe oferece exames grátis de diagnóstico e tratamento de glaucoma/Divulgação

Para marcar o Dia Nacional do Combate ao Glaucoma, comemorado em 26 de maio, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) abre nesta segunda-feira (12/05) os agendamentos para um mutirão de atendimento gratuito em diagnóstico e tratamento da doença. A ação é uma parceria com a Fundação Altino Ventura.

Serão oferecidas 300 vagas à população, que devem ser preenchidas através de agendamentos realizados, exclusivamente, pela central telefônica da Assembleia Legislativa entre os dias 12 a 16 de maio (segunda a sexta-feira da próxima semana). Devem ser feitos durante os horários de expediente da Alepe, das 8h ao meio-dia e das 13h às 16 horas, pelos telefones 3183-2443, 3183-2242 e 3183-2026.

Já os atendimentos serão realizados na semana seguinte, nos dias 20, 21 e 22, das 9h às 16 horas, no pavimento térreo do Edifício Miguel Arraes, sede da Alepe, na Boa Vista. Serão realizados 100 atendimentos por dia.

De acordo com a Assistente Social e Coordenadora de Projetos Externos da Fundação Altino Ventura, Joana Ferreira, os pacientes agendados serão atendidos por oftalmologistas que farão a medição da pressão intraocular e o exame de fundo de olho, compondo assim a triagem para o glaucoma.

“Caso a equipe médica identifique a necessidade de exames complementares ou suspeita de diagnóstico de glaucoma, o paciente será encaminhado à Fundação Altino Ventura para investigação de diagnóstico e acompanhamento”, complementa.

A iniciativa de celebrar o ‘Maio Verde’ faz parte de uma agenda social, voltada para a população, que é cumprida anualmente pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe. Em março deste ano, a Alepe promoveu, também gratuitamente, um mutirão para triagem e tratamento da catarata. Segundo o superintendente de Saúde, Wildy Ferreira, “a Alepe procura contribuir para que a população tenha acesso a cuidados de saúde de qualidade”.

“Esse mutirão promovido pela Alepe, em parceria com a Fundação Altino Ventura, vem contribuir com o diagnóstico precoce e tratamento eficaz do glaucoma. Além de ser uma forma de reforçar a importância do ‘Maio Verde’ de conscientização da população da saúde ocular e de prevenção da doença”, ressaltou Wildy Ferreira.

Já para o primeiro secretário da Alepe, deputado Francismar Pontes, a realização do mutirão de Glaucoma, dentro da campanha Maio Verde da Alepe, “é uma importante iniciativa de saúde pública e conscientização sobre essa doença silenciosa, que pode levar à cegueira se não for identificada e tratada precocemente”. “Essa é mais uma ação do ‘Programa Alepe Cuida’ em defesa da prevenção, do cuidado e do acesso à saúde. Estamos falando de garantir dignidade, enxergar o futuro com esperança e reafirmar nosso compromisso com a vida das pessoas”, pontuou o deputado.

Serviço:

Maio Verde: Prevenção do Glaucoma

Agendamentos: de 12 a 16 de maio, das 8h ao meio-dia e das 13h às 16 horas, pelos telefones 3183-2443, 3183-2242 e 3183-2026

Atendimentos: Dias 20, 21 e 22 de maio, das 9h às 16 horas, no pavimento térreo do Edifício Miguel Arraes, sede da Alepe, na Boa Vista

Serão 300 atendimentos, 100 por dia, por ordem de chegada