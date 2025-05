Nutricionista diz que foi assediada por ambulante baleado por delegado em Noronha

Nutricionista diz ter sido assediada/Foto: Reprodução/Instrgram

Em suas redes sociais, a nutricionista Thamires Cavalcanti disse que foi assediada pelo ambulante Emanuel Apory, baleado pelo delegado Luiz Alberto Braga de Queiroz durante uma festa no Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha. O caso aconteceu no último domingo (4).

Segundo as investigações, o crime teria acontecido porque o delegado estaria com ciúmes de Thamires, com quem tem um envolvimento amoroso. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"Quando eu falo que não teve provocação é da minha parte. As pessoas estão insinuando que eu provoquei, que eu fiz isso e aconteci indo atrás dele. Não teve nada a ver, tanto que as câmeras estão aí para provar que foi o contrário", afirma Thamires em vídeos publicados em seus stories.

Ela também postou imagens das câmeras de segurança da academia que frequenta, mostrando que Emanuel a seguia e tentava iniciar uma conversa com ela, contra sua vontade.

"Isso se iniciou na academia. A gente realmente teve contato um primeiro contato, que foi profissional. Eu mudei de ambiente para beber água e ele ficou forçando conversa comigo, falando de um assunto que não tinha nada a ver com o assunto inicial da conversa, que era sobre o papo de nutrição, dieta e consulta", relata.

Em seguida, Emanuel teria convidado Thamires para conhecer sua barraca na praia. "Me senti coagida", completa.

O ambulante nega ter assediado a nutricionista. Após a repercussão do caso, a Secretaria de Defesa Social (SDS) determinou o afastamento de Luiz Alberto Braga de Queiroz por indícios de práticas de atos incompatíveis com sua função.