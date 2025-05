Hospital da Mulher do Agreste é inaugurado após mais de uma década

Obra do Hospital da Mulher, em Caruaru, começou em 2015, sofreu com paralisações e foi retomada pelo atual governo

Hospital foi estruturado para realizar atendimento especializado 24 horas por dia/Foto: Janaína Pepeu/Secom

O Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, foi inaugurado nesta sexta-feira (9), após mais de uma década. Com investimento de R$ 84,8 milhões, a unidade vai atender mais de 50 municípios da região.

Com a previsão de realizar mais de 700 partos mensais e cerca de 8 mil por ano, a unidade pode fazer exames de ultrassonografia convencional e com doppler, tomografia computadorizada, mamografia, ecocardiograma, entre outros.



De acordo com a gestão, o hospital foi estruturado para realizar atendimento especializado 24 horas por dia para urgências obstétricas e ginecológicas, além de oferecer internação, exames e ambulatórios em diversas especialidades.

Com 190 leitos, a unidade visa atender demandas de alta complexidade em obstetrícia e ginecologia, incluindo UTI adulta e neonatal, bloco cirúrgico com cinco salas e ambulatórios especializados.

O ambulatório dispõe dos serviços em ginecologia, obstetrícia, mastologia, cardiologia, endocrinologia, psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia pélvica, odontologia, entre outras áreas. Também estarão disponíveis exames de imagem como ultrassonografia com doppler, tomografia, mamografia e histeroscopia.

Evento

Iniciada há mais de dez anos, a obra teve sua conclusão prevista inicialmente para 2015, mas sofreu diversas paralisações ao longo do tempo e só foi retomada em 2024, já no atual governo. O evento de inauguração contou com a participação da governadora Raquel Lyra (PSD) e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

"Às vésperas do Dia das Mães, é uma alegria enorme poder garantir às mulheres de Pernambuco um atendimento digno, humanizado e próximo de casa. Este hospital não é apenas uma obra física, é um símbolo de cuidado, respeito e valorização da vida das mulheres. Aqui, mães terão acesso a uma estrutura moderna", disse a governadora.

A secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti, afirmou que a importância da regionalização dos serviços de saúde e o impacto direto da nova maternidade na vida das mulheres da região.

"Sabemos que a regionalização é obrigatória, inclusive dentro da visão do SUS, que é o trabalho em rede, com regulação, de forma regionalizada. Então essa maternidade vem ofertar 8 mil partos por ano, o que significa mais de 10% dos partos realizados em todo o Estado e não ofertar apenas partos, mas toda a assistência na linha de cuidado na saúde da mulher", declarou.

Alexandre Padilha falou da parceria entre os governos e os avanços para a saúde da mulher. "Começamos a mudar a história da saúde da mulher no interior de Pernambuco, nessa parceria do governo federal com o Governo do Estado. É motivo de muita felicidade não só abrir a maternidade, mas observar o cuidado, a dignidade, a humanização e os equipamentos", disse.

A unidade em Caruaru conta, ainda, com a Casa de Maria Gestante, Bebê e Puérpera, chamada Casa de Maria, que tem 20 alojamentos. O espaço também vai acolher e prestar assistência, inclusive com residência temporária, às grávidas, às mulheres no pós-parto, e aos bebês que precisam de uma assistência contínua sem a necessidade de internação hospitalar.