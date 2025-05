UPE inaugura Clínica-Escola de Odontologia Avançada no Sertão

Clínica Odontológica realizou mais de 7,5 mil procedimentos em 2024/Hesíodo Góes/Secom

A nova Clínica-Escola de Odontologia Avançada da Universidade de Pernambuco (UPE) em Arcoverde, no Sertão do Moxotó, foi inaugurada nesta sexta-feira (9). O espaço tem 63 aparelhos odontológicos e poderá fazer até 18 mil procedimentos por ano.

A clínica contará com especialidades como dentística, periodontia, endodontia, estomatopatologia, implantodontia e cirurgia. A reitora da UPE, Socorro Cavalcanti, explicou que o espaço também vai atender gratuitamente a população local e regional.

“É uma alegria enorme para a UPE entregar, juntamente com o Governo do Estado, mais um equipamento que vai fortalecer e qualificar ainda mais o aprendizado de nossos estudantes. Isso traz um impulso tanto para o ensino de graduação, para a extensão na assistência que fazemos à comunidade, quanto para as especializações na área de odontologia”, disse a reitora.

A unidade atualmente conta com 390 estudantes e tem os cursos de Bacharelado em Odontologia e Direito. A Clínica Odontológica realizou mais de 7,5 mil procedimentos em 2024. O espaço também conta com um Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), que oferece assistência jurídica gratuita nas áreas cível, penal, familiar e do consumidor.

"Esta é uma nova clínica, com equipamentos novos que vão permitir a melhor formação dos nossos estudantes, professores, mas sobretudo um maior atendimento à população usuária do sistema público de saúde, em atendimentos de alta complexidade. Não é o dentista simplesmente, que é muito necessário, mas tratamentos que são sofisticados, que são caros, sendo oferecidos aqui para a população mais carente de toda a região”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Além da nova clínica, o campus da UPE Arcoverde recebeu requalificação do Bloco H, criação da sala de escolaridade, nova recepção, setor de compras e contratos, além de obras em uma sala de aula em auditório com capacidade para 120 pessoas. O investimento total foi de R$ 789,3 mil, com recursos do Estado e emendas parlamentares.

“Esses recursos já estão chegando à UPE, com destaque para os laboratórios multiusuários de Arcoverde, que captaram R$ 3,4 milhões em parceria com a Facepe e o CNPq. Além disso, corrigimos um erro histórico: agora, as bolsas da UPE têm os mesmos valores das da Facepe, o que fortalece a permanência dos estudantes no interior e incentiva a produção científica em todas as regiões”, enfatizou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro.

“O serviço não é só nosso. É para toda a população de Arcoverde. É uma via de mão dupla: o aprendizado é nosso, mas tem um papel importante para a sociedade”, declarou Klyvio Barros, aluno do 8° período do curso de Odontologia.