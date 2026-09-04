Curso de montagem de PCs oferece 3 mil vagas para moradores do Nordeste; veja como se inscrever

O Kingston Maker prevê a distribuição de 10 mil bolsas em todo o Brasil ao longo de 2026.

Montagem e peças de PC (Pexels)

A Kingston Technology está com inscrições abertas para moradores do Nordeste que queiram aprender a montar e manter computadores. Por meio do programa Kingston Maker, desenvolvido em parceria com a varejista Terabyte e a CNB Academy, são disponibilizadas mais de 3 mil bolsas de estudo gratuitas para residentes de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

O curso tem 17 horas de conteúdo totalmente online, hospedado na plataforma da CNB Academy, e é ministrado pelo professor Paulo Mauricio Rufino, profissional com mais de 20 anos de experiência na área.

A formação é dividida em três módulos teóricos e práticos, cobrindo desde componentes básicos — como processadores, placas de vídeo, memória RAM e SSDs — até o processo completo de montagem de um computador. Ao final, os participantes recebem certificado de conclusão.

O Kingston Maker prevê a distribuição de 10 mil bolsas em todo o Brasil ao longo de 2026. As regiões Sudeste e Norte foram as primeiras contempladas, com mais de 2 mil alunos já inscritos. O Nordeste é a terceira etapa do cronograma. As próximas datas previstas são 5 de outubro, para o Centro-Oeste e Distrito Federal (mais de 1.000 vagas), e 3 de novembro, para a Região Sul (mais de 500 vagas).

As inscrições podem ser feitas pelo site www.kingstonmaker.com.br.

