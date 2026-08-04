Cibersegurança entra no centro das decisões empresariais em encontro de líderes de tecnologia em Pernambuco

Proteção de dados, continuidade dos negócios e resposta a ameaças digitais estiveram entre os temas levados pela Surfix ao Innovation Meeting Brasil

O Innovation Meeting Brasil é um dos maiores encontros de inovação, tecnologia e gestão do Nordeste (Divulgação/Surfix)

A segurança cibernética esteve entre os tópicos mais comentados no Innovation Meeting Brasil 2026, realizado no Enotel, em Porto de Galinhas, entre os dias 30 de julho e 2 de agosto. O evento reuniu algumas das principais lideranças do país nas áreas de tecnologia e inovação, a fim de debater soluções para os principais problemas que afetam o mercado tecnológico.

Entre as empresas participantes estava a pernambucana Surfix Cloud & Data Center, patrocinadora do encontro, que chamou a atenção com seu modelo exclusivo voltado à cibersegurança empresarial: o Surfix Cyber Resilience Framework (SCRF).

Ao unir visibilidade contínua, detecção, resposta, gestão de tecnologia (STM), threat intelligence e governança, o SCRF visa ampliar a eficiência e a proteção dos ambientes corporativos por meio da combinação de tecnologia, monitoramento e infraestrutura certificada.

A exposição do projeto ocorreu durante a palestra “Cyber Resilience: da defesa à continuidade”, ministrada por Cíntia Araújo, head de cibersegurança da Surfix. A apresentação também demonstrou como a instituição encara a crescente necessidade de proteção dos dados corporativos.

Além de apresentar seu portfólio, a empresa pernambucana disponibilizou uma Business Suite destinada a reuniões previamente agendadas com executivos e clientes, nas quais foram discutidas soluções alinhadas às necessidades de cada organização.

“Hoje, investir em cibersegurança não significa apenas reduzir riscos, mas também garantir a continuidade dos negócios e preservar a confiança dos clientes”, comenta Dárcio Macêdo, vice-presidente de Relações Institucionais e Marketing da Surfix.

Ele continua: “O aumento da sofisticação dos ataques, aliado às exigências de conformidade e proteção de dados, faz com que as empresas precisem adotar uma abordagem preventiva e contínua. Por isso, entendemos que a segurança da informação é, hoje, um dos principais pilares da transformação digital.”

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O Innovation Meeting Brasil é um dos maiores encontros de inovação, tecnologia e gestão do Nordeste. Somente nesta edição, mais de 150 líderes e representantes de mais de 60 empresas participaram de uma programação que contou com palestras, debates, dinâmicas interativas, premiações e atividades de networking.

“Para nós, participar de eventos como esse faz parte da estratégia de consolidar nossa presença como referência nacional em infraestrutura crítica e serviços gerenciados de TI”, finaliza Macêdo.

