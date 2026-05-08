Parceria única facilita venda de Starlink para empresas em PE

O acordo entre Surfix e Speedcast amplia o acesso à Starlink para empresas em áreas urbanas e remotas no estado

O Diretor de Tecnologia e Inovação da Surfix, Wagner Medeiros (esq.) e Carlos Moraes (dir.), Gerente de Vendas da Speedcast, comentam a parceria entre empresas (Karol Rodrigues/DP Foto)

Esta sexta-feira (08) marcou o segundo e último dia do GGTI Conecta 2026, principal encontro de líderes e gestores da área de tecnologia em Pernambuco, promovido pelo Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação (GGTI).

O evento é conhecido por explorar tendências, compartilhar casos de sucesso, fomentar conexões capazes de transformar negócios e oferecer espaço para as principais empresas do setor no estado divulgarem os seus avanços ao mercado. Uma das maiores novidades foi o anúncio da parceria inédita entre a Surfix Cloud & Data Center e a Speedcast, líder mundial na revenda de kits da Starlink.

“A internet da Starlink consegue interconectar dois pontos em qualquer lugar da região brasileira, sem ponto cego, com uma latência muito baixa e uma banda muito alta. Ou seja, pegou uma antena, apontou para cima, ela vai pegar. Hoje, a Starlink ainda é uma tecnologia única que viabiliza várias outras tecnologias dependentes de conectividade”, comenta Wagner Medeiros, Diretor de Tecnologia e Inovação da Surfix Cloud & Data Center.

A parceria é única em Pernambuco e permite que empresas de todos os portes tenham acesso à internet de qualidade em áreas rurais e remotas, onde não há cobertura de fibra óptica.

Isso só é possível devido à forma na qual a Starlink utiliza sua rede de satélites em baixa órbita (a cerca de 550 km da Terra, ao contrário dos tradicionais que costumam ficar em uma altitude de 35.000 km) para diminuir a latência e aumentar a velocidade.

Segundo Medeiros, até mesmo as empresas dos centros urbanos serão beneficiadas. “Dentro da Região Metropolitana do Recife, ainda existem muitos pontos onde o 5G não pega, são os ‘pontos de sombra’. Se você já recarregou seu passe de ônibus, correu para entrar em um e quando foi passar na catraca o saldo não atualizou, com certeza o ônibus estava em um ponto de sombra e o seu banco de dados não foi atualizado”, explica.

A parceria com a Speedcast, maior integradora e revendedora de Starlink no mundo, traz um precedente histórico para projetos que necessitem do amplo alcance oferecido pela provedora de internet.

“Nessa parceria, a Surfix vai trazer os projetos para nós e a gente vai suportá-los com toda a nossa expertise e muni-los com as antenas, com a parte de distribuição. Toda a parte comercial e inteligência vai ser tocada pela Surfix e a parte técnica conosco”, finaliza Carlos Moraes, Gerente de Vendas da Speedcast.

