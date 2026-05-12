CESAR lança CESAR BEAT abrindo celebrações de seus 30 anos
Realizado no Recife, evento gratuito reúne especialistas, pesquisadores e estudantes em três dias de imersão sobre IA, cibersegurança, design e empreendedorismo
Publicado: 12/05/2026 às 18:43
A instituição reforça que o acesso ao público é totalmente gratuito, mediante inscrição prévia. (Divulgação/CESAR)
O CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife) dá início às comemorações de seus 30 anos com o lançamento do CESAR BEAT. Com programação aberta ao público, o evento acontece entre os dias 14 e 16 de maio, no Recife (PE), e reunirá palestras, oficinas e debates sobre tecnologia, conhecimento e inovação.
O evento busca marcar o posicionamento estratégico da instituição para as próximas décadas: fabricar o futuro sem perder a conexão com suas raízes.
Inspirado na cultura do Manguebeat, movimento que influenciou a criação do CESAR nos anos 1990, o evento procura traduzir em formato contemporâneo a simbiose entre tradição e vanguarda tecnológica.
“O CESAR completa 30 anos celebrando do jeito que sempre soube fazer: criando”, afirma Silvio Meira, fundador do CESAR. “O CESAR BEAT nasce como um espaço para compartilhar conhecimento, provocar discussões relevantes e construir futuros possíveis de forma colaborativa”, complementa.
Fundado em 1996 como resposta à fuga de talentos do Nordeste, o CESAR consolidou-se como um dos principais centros de inovação e conhecimento do país, integrando educação, pesquisa aplicada e criação de negócios tecnológicos. Dominando o ciclo completo da inovação, que integra a educação de excelência da CESAR School, a pesquisa aplicada (P&D) e a criação de negócios escaláveis, a instituição foi peça-chave para transformar o Bairro do Recife em um dos principais parques tecnológicos da América Latina.
A programação do evento foi desenhada sob um arco temporal de três dias, cada um com uma personalidade própria:
Raízes (14/05, focado no passado e presente);
Campo (15/05, voltado ao futuro próximo e construção prática); e
Horizonte (16/05, o dia das apostas no futuro distante).
Cinco trilhas para entender os próximos 30 anos
A programação do evento está estruturada em cinco trilhas temáticas, que refletem os principais vetores de transformação do presente e do futuro:
Inteligência Artificial e Cibersegurança : a trilha Antena na Lama mapeia e desvenda os sinais que já estão moldando os próximos anos;
Aprendizagem: a trilha Navegar sem Mapa explora caminhos sobre como formar profissionais para um mundo em constante mudança;
Empreendedorismo: a trilha Cria que Voa aborda a construção de novos negócios e ecossistemas;
Impacto: a trilha Raiz que Move trata da inovação com propósito e transformação real;
Design: a trilha Ouvido no Chão se debruça sobre soluções centradas nas pessoas;
O CESAR BEAT aposta no protagonismo interno, com colaboradores e pesquisadores do CESAR, assim como professores e alunos da CESAR School conduzindo a programação e, inclusive, apresentando projetos reais, com cases de sucesso mas também de aprendizado. Os conteúdos serão divididos em três formatos práticos: Facilitador Especialista, com palestras de aprofundamento, Workshop/Oficina, essencialmente sessões "mão na massa", e Experiência/Exemplo, com um caráter mais "chão de fábrica", trazendo apresentação de projetos reais, acertos e aprendizados.
A curadoria busca equilibrar passado, presente e futuro, com cerca de 40% dos conteúdos voltados a aprendizados construídos ao longo da trajetória do CESAR e 60% direcionados a tendências e perspectivas futuras.
A instituição reforça que o acesso ao público é totalmente gratuito, mediante inscrição prévia.
SERVIÇO
CESAR BEAT — 30 anos na batida do futuro
Quando: 14 a 16 de maio de 2026
Onde: CESAR Recife
Inscrições: https://doity.com.br/cesar-beat