CESAR lança CESAR BEAT abrindo celebrações de seus 30 anos

Realizado no Recife, evento gratuito reúne especialistas, pesquisadores e estudantes em três dias de imersão sobre IA, cibersegurança, design e empreendedorismo

A instituição reforça que o acesso ao público é totalmente gratuito, mediante inscrição prévia. (Divulgação/CESAR)

O CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife) dá início às comemorações de seus 30 anos com o lançamento do CESAR BEAT. Com programação aberta ao público, o evento acontece entre os dias 14 e 16 de maio, no Recife (PE), e reunirá palestras, oficinas e debates sobre tecnologia, conhecimento e inovação.

O evento busca marcar o posicionamento estratégico da instituição para as próximas décadas: fabricar o futuro sem perder a conexão com suas raízes.

Inspirado na cultura do Manguebeat, movimento que influenciou a criação do CESAR nos anos 1990, o evento procura traduzir em formato contemporâneo a simbiose entre tradição e vanguarda tecnológica.

“O CESAR completa 30 anos celebrando do jeito que sempre soube fazer: criando”, afirma Silvio Meira, fundador do CESAR. “O CESAR BEAT nasce como um espaço para compartilhar conhecimento, provocar discussões relevantes e construir futuros possíveis de forma colaborativa”, complementa.

Fundado em 1996 como resposta à fuga de talentos do Nordeste, o CESAR consolidou-se como um dos principais centros de inovação e conhecimento do país, integrando educação, pesquisa aplicada e criação de negócios tecnológicos. Dominando o ciclo completo da inovação, que integra a educação de excelência da CESAR School, a pesquisa aplicada (P&D) e a criação de negócios escaláveis, a instituição foi peça-chave para transformar o Bairro do Recife em um dos principais parques tecnológicos da América Latina.

A programação do evento foi desenhada sob um arco temporal de três dias, cada um com uma personalidade própria:

Raízes (14/05, focado no passado e presente);

Campo (15/05, voltado ao futuro próximo e construção prática); e

Horizonte (16/05, o dia das apostas no futuro distante).

Cinco trilhas para entender os próximos 30 anos

A programação do evento está estruturada em cinco trilhas temáticas, que refletem os principais vetores de transformação do presente e do futuro:

Inteligência Artificial e Cibersegurança : a trilha Antena na Lama mapeia e desvenda os sinais que já estão moldando os próximos anos;

Aprendizagem: a trilha Navegar sem Mapa explora caminhos sobre como formar profissionais para um mundo em constante mudança;

Empreendedorismo: a trilha Cria que Voa aborda a construção de novos negócios e ecossistemas;

Impacto: a trilha Raiz que Move trata da inovação com propósito e transformação real;

Design: a trilha Ouvido no Chão se debruça sobre soluções centradas nas pessoas;

O CESAR BEAT aposta no protagonismo interno, com colaboradores e pesquisadores do CESAR, assim como professores e alunos da CESAR School conduzindo a programação e, inclusive, apresentando projetos reais, com cases de sucesso mas também de aprendizado. Os conteúdos serão divididos em três formatos práticos: Facilitador Especialista, com palestras de aprofundamento, Workshop/Oficina, essencialmente sessões "mão na massa", e Experiência/Exemplo, com um caráter mais "chão de fábrica", trazendo apresentação de projetos reais, acertos e aprendizados.

A curadoria busca equilibrar passado, presente e futuro, com cerca de 40% dos conteúdos voltados a aprendizados construídos ao longo da trajetória do CESAR e 60% direcionados a tendências e perspectivas futuras.

A instituição reforça que o acesso ao público é totalmente gratuito, mediante inscrição prévia.



SERVIÇO

CESAR BEAT — 30 anos na batida do futuro

Quando: 14 a 16 de maio de 2026

Onde: CESAR Recife

Inscrições: https://doity.com.br/cesar-beat

