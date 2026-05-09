GGTI Conecta 2026 debate IA, conectividade e segurança digital no Recife

Ao longo dos dois dias de evento, mais de 800 profissionais da área participaram na programação (Karol Rodrigues/DP Foto)

Nos dias 07 e 08 de maio, o Recife Expo Center, na região central da capital pernambucana, recebeu o GGTI Conecta 2026, encontro voltado para líderes e gestores da área de tecnologia da informação em Pernambuco. Promovido pelo Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação (GGTI), o evento reuniu mais de 800 especialistas, empresas e profissionais do setor para discutir temas ligados à inovação, infraestrutura, conectividade, segurança da informação e transformação digital. A organização do encontro ficou sob responsabilidade da agência Cria Mundo.

A programação contou com palestras técnicas, painéis de cases, espaços de networking e estandes de empresas do segmento. Entre os temas debatidos estiveram os impactos da inteligência artificial no ambiente corporativo, os desafios da cibersegurança e a ampliação da infraestrutura tecnológica no estado.

Um dos destaques do encontro foi a participação da Surfix Cloud & Data Center, que apresentou cases desenvolvidos para grupos empresariais pernambucanos e anunciou a expansão de sua operação para outras regiões do país. A Surfix também divulgou sua nova parceria com a Speedcast, integradora de soluções de conectividade e a maior revendedora de kits da Starlink.

Além das discussões sobre conectividade e infraestrutura, a segurança digital também teve espaço entre os principais debates do encontro. Empresas do setor alertaram para os riscos relacionados ao uso da inteligência artificial sem mecanismos adequados de controle e governança.

A BIDWeb, sediada no Porto Digital, destacou a necessidade de respostas mais rápidas diante de ataques virtuais realizados com apoio de inteligência artificial. A companhia defendeu o uso de ferramentas de monitoramento de risco integradas a soluções baseadas em IA para ampliar a proteção de dados e sistemas corporativos.

“Estamos trazendo uma nova abordagem baseada em três pilares: plataforma, gestão de risco e inteligência artificial. O uso indiscriminado da IA, sem gestão e governança adequadas, gera uma exposição que muitas empresas ainda não compreendem. Nosso papel é justamente proteger e minimizar os riscos dos clientes”, afirmou a CEO da BIDWeb, Flávia Brito.

Em sua palestra, Fábio Costa, COO da BIDWeb, afirmou que o cenário tecnológico atual representa uma ruptura e exige adaptação rápida diante da velocidade das transformações provocadas pela IA. Apesar dos desafios e riscos envolvidos, Costa defendeu que o momento também representa uma oportunidade para empresas que conseguirem se adaptar às mudanças tecnológicas.

“A nossa iniciativa de inovação com uso de inteligência artificial em favor das pessoas e dos negócios está no caminho certo”, finalizou.

