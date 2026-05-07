Recife recebe o encontro GGTI Conecta 2026

No auditório principal, a Surfix apresentou seu dois cases de sucesso (Marina Torres/DP Foto)

Nesta quinta-feira (07), teve início o GGTI Conecta 2026, principal encontro de líderes e gestores de Tecnologia da Informação de Pernambuco, promovido pelo Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação (GGTI).

Reunindo especialistas, empresas e profissionais do setor, o evento conta com palestras técnicas e de negócios, painéis de cases, estandes de exposição e espaços voltados ao networking qualificado.

Pela manhã, a programação reuniu debates sobre diferentes temas estratégicos para o setor de tecnologia, passando desde o novo papel do profissional de TI diante das transformações digitais até o impacto financeiro e operacional causado por incidentes cibernéticos nas empresas.

As palestras e painéis também abordaram tendências de mercado, inovação, infraestrutura e segurança da informação. Já pela tarde, os participantes tiveram a oportunidade de circular pelos espaços Lounge Tech e pelos estandes das empresas parceiras do evento.

Um dos primeiros painéis do evento, "Tecnologia que Gera Resultado: Cases Reais de Transformação do Grupo Parvi e do Grupo Cornélio Brennand", apresentou casos autênticos de transformação tecnológica em dois grupos de referência do estado de Pernambuco, com discussões sobre infraestrutura, segurança, conectividade e continuidade de negócios.

A Surfix Cloud & Data Center, uma dos patrocinadores master do evento, encabeçou a conversa e trouxe exemplos de como o investimento na tecnologia, hoje, não deve ser visto como custo, e sim uma solução.

“Para nós, é muito bom poder estar aqui trocando experiência e ouvindo as necessidades e dores desses clientes para que possamos nos adequar e ajudá-los. Ter cases de empresas relevantes usufruindo das quatro verticais que a Surfix oferece, desde de toda parte de infraestrutura até a cibersegurança, é muito gratificante e um reconhecimento ao nosso trabalho.”, comenta Marcus Andrade, Head of Sales da Surfix.

A palestra também foi marcada por um importante anúncio: a Surfix vai ampliar sua operação em nível nacional. Como parte desse movimento de expansão, Salvador, capital da Bahia, receberá até o fim do ano um novo data center da empresa.

Outra novidade apresentada é a facilitação da venda de Starlink para empresas brasileiras. Reconhecida mundialmente, a tecnologia utiliza satélites de baixa órbita para oferecer internet de alta velocidade, baixa latência e ampla cobertura, garantindo conectividade até mesmo em regiões sem infraestrutura tradicional de rede.