Surfix conquista certificado Tier III

A Surfix Cloud & Data Center é a primeira de Pernambuco a receber esta certificação

A certificação garante que o data center funcione com 99,9% de SLA (Service Level Agreement) (Divulgação/Surfix)

A certificação Tier III Facility conquistada pela Surfix Cloud & Data Center coloca Pernambuco no mapa mundial de data centers certificados, além de confirmar o padrão internacional da infraestrutura, instalada no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife.

O reconhecimento é feito pelo Uptime Institute, organização responsável por validar projetos e operações de data centers em todo o mundo. No norte-nordeste, apenas três centros de processamento de dados possuem esta validação, duas delas estão em Fortaleza (multinacionais) e a Surfix em Recife.

Para alcançar esse patamar, a estrutura precisou passar por uma adequação para atender aos critérios técnicos exigidos para operações que demandam alta disponibilidade: redundância energética e de refrigeração (incluindo controle de umidade e temperatura), super servidores de última geração, proteção contra incêndio e inundações, conexões independentes com múltiplas operadoras e monitoramento contínuo 24x7 no Network Operations Center.

A companhia também possui outras certificações internacionais como a ISO 27001 (Segurança da Informação) e a ISO 27701 (Privacidade e Governança de Dados). Com eles, a Surfix garante 99,9% de SLA (Service Level Agreement), promovendo segurança, conectividade e alta capacidade para o processamento e armazenamento de dados.

Para Dárcio Macêdo, vice-presidente de relacionamento institucional da Surfix, a certificação representa um avanço que ultrapassa o ambiente corporativo e impacta o posicionamento econômico e tecnológico da região.

Atualmente, a empresa atende cerca de 500 clientes corporativos, com foco em setores que dependem de operação contínua, como finanças, varejo, saúde, telecomunicações, indústria e serviços essenciais.

O seu atendimento consultivo e humanizado, com equipes especializadas disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, reforçam o compromisso com continuidade, eficiência e proximidade no relacionamento com os clientes.

