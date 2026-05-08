Compliance e IA entram no centro do debate sobre confiança digital no Recife

Participação da DPO do Grupo Esportes Gaming Brasil reforça discussão sobre governança, segurança e uso responsável da inteligência artificial

A executiva integrou a mesa "Governança e Trust Signals: Segurança, compliance e confiabilidade na era da IA" (Divulgação/Esportes da Sorte)

A discussão sobre inteligência artificial nas empresas deixou de se concentrar apenas em ganho de eficiência e passou a incorporar temas como confiança, governança e proteção de dados. Esse foi um dos eixos do “LEVEL AI – Liderança para a Nova Era”, realizado na última quarta-feira (7), no Porto Digital, no Recife, reunindo executivos e especialistas para debater os impactos práticos da IA nos negócios e na gestão corporativa.



Entre os destaques do encontro esteve a participação de Júlia Medeiros, DPO do Grupo Esportes Gaming Brasil (EGB), detentor das marcas Esportes da Sorte, Onabet e Lottu. A executiva integrou a mesa “Governança e Trust Signals: Segurança, compliance e confiabilidade na era da IA”, dedicada aos desafios da adoção responsável da inteligência artificial em ambientes que lidam com dados sensíveis e operações de alta exigência regulatória.



Durante o painel, Júlia defendeu que o avanço da IA exige estruturas sólidas de governança para garantir transparência, rastreabilidade e segurança operacional. “Não basta implementar inteligência artificial. É fundamental garantir que seu uso esteja sustentado por princípios de governança, segurança e transparência, especialmente em ambientes que lidam com dados sensíveis. A confiança passa a ser um ativo estratégico para empresas que querem transformar tecnologia em resultado”, afirmou.



O debate abordou ainda temas como uso estratégico de dados, construção de ambientes digitais mais seguros, responsabilidade na implementação de modelos de IA e o papel do compliance na sustentação de processos escaláveis e auditáveis.



No Grupo Esportes Gaming Brasil, Júlia Medeiros lidera iniciativas voltadas à governança e proteção de dados, incluindo processos relacionados à implementação das certificações ISO 27001 e ISO 27701, normas internacionais voltadas à gestão de segurança da informação e privacidade. As iniciativas fazem parte da estratégia de fortalecimento da maturidade operacional e regulatória da companhia.



A mesa também contou com a participação de Sérgio Alves Longo, superintendente de Articulação Institucional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, que compartilhou experiências sobre transformação digital e inovação no setor público.



A presença do grupo no evento reforça uma agenda que vem ganhando espaço no setor de tecnologia e entretenimento digital: a de que inteligência artificial, compliance e governança deixaram de ser áreas isoladas e passaram a integrar a infraestrutura estratégica das operações digitais.

