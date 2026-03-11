Samsung inicia entregas de aparelhos da linha Galaxy S26 no Brasil; veja preço

Smartphones Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra começam a ser entregues a partir desta quarta-feira (11).

Linha Galaxy S26 (Divulgação/Samsung)

A Samsung inicia, a partir desta quarta-feira (11), o envio do novo Galaxy S26 Series aos consumidores brasileiros que já adquiriram os smartphones. O início das entregas coincide com o lançamento global do Galaxy S26 Series.

Apresentada globalmente durante o evento Galaxy Unpacked 2026 no último dia 25 de fevereiro, o S26 Series – composto pelos modelos Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra – reforça a proposta da Samsung de oferecer smartphones mais inteligentes e integrados.

Buscando melhorar desempenho e eficiência, a nova geração do Galaxy S foi desenvolvida com forte integração entre hardware e software, permitindo aproveitar todo o potencial dos componentes internos. Melhorias em eficiência energética e otimizações de sistema prometem entregar desempenho fluido para multitarefa, fotografia computacional, aplicações de AI e jogos.

Um dos grandes destaques do Galaxy S26 Ultra é a Tela de Privacidade, uma inovação pensada para proteger informações sensíveis exibidas no smartphone. O recurso reduz a visibilidade do conteúdo quando o dispositivo é observado de ângulos laterais, ajudando a evitar que olhares externos visualizem mensagens, documentos ou informações pessoais em ambientes públicos.

Nos dispositivos Ultra ainda existe a opção de ter o armazenamento de 1 TB e 16 GB de RAM. Para os outros da linha, o armazenamento é de 256 GB ou 512 GB, com 12 GB de RAM

DISPONÍVEL

O Galaxy S26 Series está disponível para compra em todo o Brasil, e as entregas iniciam nesta quarta-feira (11), com opções de cores Violeta, Branco, Preto e Azul, além das cores Dourado e Prata, exclusivas para compra online, no app ou site da Loja Oficial da Samsung.

PREÇO

O Galaxy S26 tem preço sugerido a partir de R$ 7.499, o Galaxy S26+ a partir de R$ 9.199 e o Galaxy S26 Ultra a partir de R$ 11.499.

