The Game Awards 2025: Assista ao vivo a premiação desta quinta (11); veja horário do TGA
Confira ao vivo a transmissão do The Game Awards 2025
Publicado: 11/12/2025 às 17:37
The Game Awards acontece nesta quinta-feira (11) (TGA/Divulgação)
O The Game Awards 2025, maior premiação da indústria dos games, acontece nesta quinta-feira (11) e promete movimentar as redes sociais com seus anúncios e prêmios.
Sendo transmitido diretamente do Peacock Theater, em Los Angeles, o TGA, como é popularmente conhecido, levanta uma audiência massiva ano após ano, conforme a premiação aumenta em influência e importância dentro da indústria.
Em 2025, de forma inédita, o The Game Awards também será transmitido pela Prime Video, streaming da Amazon, além de seus tradicionais canais no YouTube e Twitch.
HORÁRIO DO THE GAME AWARDS 2025
O The Game Awards 2025 terá início às 21h30 desta quinta-feira (11).
CONFIRA THE GAME AWARDS AO VIVO