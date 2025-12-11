The Game Awards 2025: Assista ao vivo a premiação desta quinta (11); veja horário do TGA

The Game Awards acontece nesta quinta-feira (11) (TGA/Divulgação)

O The Game Awards 2025, maior premiação da indústria dos games, acontece nesta quinta-feira (11) e promete movimentar as redes sociais com seus anúncios e prêmios.

Sendo transmitido diretamente do Peacock Theater, em Los Angeles, o TGA, como é popularmente conhecido, levanta uma audiência massiva ano após ano, conforme a premiação aumenta em influência e importância dentro da indústria.

Em 2025, de forma inédita, o The Game Awards também será transmitido pela Prime Video, streaming da Amazon, além de seus tradicionais canais no YouTube e Twitch.

The Game Awards acontece nesta quinta-feira (11) (crédito: TGA/Divulgação)

HORÁRIO DO THE GAME AWARDS 2025

O The Game Awards 2025 terá início às 21h30 desta quinta-feira (11).

CONFIRA THE GAME AWARDS AO VIVO