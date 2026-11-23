A PJ.2.1 foi detectada em 96 de 167 sequenciamentos; OMS considera baixo o risco adicional à saúde pública global

A descoberta foi feita pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Reprodução/Unsplash/Fusion Medical Animation)

A nova variante do coronavírus, a PJ.2.1, foi identificada no Rio de Janeiro e já corresponde a 58% das amostras analisadas. Entre 17 de outubro e 6 de novembro, foram analisados 96 casos do subtipo em 167 sequenciamentos realizados.

A descoberta foi feita pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, em meio ao aumento de casos de doenças respiratórias. O cenário ocorre enquanto os registros de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) permanecem em nível de alerta, com tendência de crescimento nas últimas seis semanas.

Além do coronavírus, influenza e metapneumovírus, também circulam e contribuem para o avanço das infecções respiratórias. Até 23 de novembro, o Rio de Janeiro havia confirmado 9.882 casos de Covid-19 em 2026, de acordo com o Painel Rio Covid-19, da prefeitura.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu a PJ.2.1 na lista de variantes sob monitoramento na última quinta-feira (19/11). A classificação é utilizada quando uma linhagem apresenta características que precisam ser acompanhadas de perto pelas autoridades sanitárias.

A OMS avalia que o risco adicional para a saúde pública global é baixo, pórem com dúvidas sobre o comportamento da variante. A PJ.2.1 foi identificada pela primeira vez no Canadá, em maio deste ano, e chegou ao Brasil no fim de agosto.

Mesmo com a identificação da nova linhagem, as recomendações de prevenção permanecem as mesmas. A Prefeitura do Rio informou que as vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde para os grupos definidos pelo Ministério da Saúde, que são crianças pequenas, gestantes, idosos, pessoas imunocomprometidas, pessoas com comorbidades e profissionais de saúde.