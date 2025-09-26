Presidente do Irã diz que apoiará qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza

Declaração ocorre após Trump ter se mostrado otimista em relação a acordo de cessar-fogo em Gaza

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, participa da reunião estendida da cúpula do BRICS em Kazan, na Rússia (Foto: Alexander NEMENOV / POOL / AFP)

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, cujo governo tem patrocinado o movimento islamista Hamas, disse nesta sexta-feira (26) que apoiará qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter se mostrado otimista em alcançá-lo.

"Qualquer acordo que possa deter esta tragédia, que possa salvar vidas e acabar com a fome que sofrem mulheres e crianças terá nosso total respaldo", disse Pezeshkian a jornalistas à margem da Assembleia Geral da ONU.