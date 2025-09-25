Trump diz que 'não permitirá' que Israel anexe a Cisjordânia

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (25) que não permitirá que seu aliado-chave Israel anexe à Cisjordânia, após as ameaças de alguns membros do gabinete israelense de que fariam isso para acabar com qualquer solução de dois Estados.

“Não permitirei que Israel anexe a Cisjordânia”, disse Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca. "Isso não vai acontecer, já aconteceu o suficiente", frisou.