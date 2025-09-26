Trump afirma estar prestes a fechar acordo para o fim da guerra em Gaza

Esta semana a Casa Banca já havia adiantado um plano de paz de 21 pontos para o Oriente Médio

Presidente dos EUA, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

Nesta sexta-feira (26), o presidente dos Estados Unidos¸ Donald Trump, anunciou que está próximo de fechar um acordo para terminar o conflito na Faixa de Gaza, que permitirá a libertação dos reféns. "Parece que temos um acordo para Gaza. Penso que é um acordo que traz de volta os reféns. Será um acordo que vai acabar com a guerra", avançou.

Esta semana a Casa Banca já havia adiantado um plano de paz de 21 pontos para o Oriente Médio, no qual ainda Trump e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fecharam um entendimento.

“O nosso encontro foi muito importante para apresentar a vontade de acabar com os massacres em Gaza. O Sr. Trump afirmou durante a reunião a necessidade de acabar com os combates em Gaza e alcançar uma paz duradoura. Explicamos como se pode conseguir um cessar-fogo em Gaza e em toda a Palestina, e depois uma paz duradoura. Foi alcançado um entendimento. Dissemos que a solução de dois Estados era a fórmula para uma paz duradoura na região e que a situação atual não pode continua", declarou Erdogan.

Segundo o enviado especial dos EUA Steve Witkoff, a proposta foi conversada com autoridades da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Egito, Jordânia, Turquia, Indonésia e Paquistão, que foi confirmada também pelo próprio Trump. Washington adiantou que o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu já foi informado.

As conversações ocorreram num momento em que os líderes internacionais estão reunidos na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, sendo que hoje quando Netanyahu se preparava para discursar, dezenas de delegados abandonaram a sala em sinal de protesto.

Enquanto isso, as forças israelenses prosseguem com os ataques ao enclave palestino e na cidade de Gaza um centro médico foi atingido. Nas últimas 24 horas morreram 83 pessoas e pelo menos oito palestinos morreram num bombardeio hoje a uma tenda onde estavam abrigados no campo de deslocados de Nuseirat, no centro do enclave.

