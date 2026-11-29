O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, não cravou neste domingo 29, se seguirá ou não à frente da pasta. Questionado por repórteres, disse: "Quem decide é o presidente".

No entanto, segundo a apuração da repórter especial de Política do Estadão, Vera Rosa, o ministro da Saúde será mantido no cargo no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Filiado ao PT, Padilha assumiu a pasta em março de 2025 para tirar do papel o programa Agora Tem Especialistas - aposta do governo - e substituiu Nísia Trindade, eleita deputada federal no mês passado.

Homem da confiança de Lula, o ministro comandava antes a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), que faz a articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso. Em abril de 2024, ele chegou a ser chamado de "desafeto" e "incompetente" pelo então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), hoje senador eleito. Dias depois, Lira disse ter cometido um "erro" ao expor a divergência.

Neste domingo, Padilha também foi perguntado sobre o que espera da gestão do presidente do conselho de administração do Bradesco Luiz Carlos Trabuco, no Ministério da Fazenda e sobre a possibilidade de cortes na área da saúde.

Padilha disse que não comentaria especulações e que confia que Trabuco irá seguir o compromisso com a responsabilidade fiscal e social.

Sobre a aprovação do projeto de lei complementar de ajuste fiscal no Congresso, que alterou a metodologia de cálculo da Receita Corrente Líquida (RCL), que serve de parâmetro para o piso da saúde. Padilha disse que o que foi aprovado já estava previsto no orçamento da Saúde.