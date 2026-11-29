O presidente da Argentina, Javier Milei, se manifestou sobre ter sido desconvidado para a cerimônia de posse do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), que acontece no dia 5 de janeiro, em Brasília. Em entrevista à CNN, o argentino voltou a criticar o líder petista e disse que não tem “nenhum interesse” em comparecer ao evento.

Assessores da presidência chegaram a cogitar o convite à Milei, como forma de amenizar os recentes atritos entre Brasil e Argentina. Porém, comentários feitos pelo governo argentino e o seu Ministério das Relações Exteriores sobre o processo eleitoral brasileiro aumentaram o desgaste diplomático.

Milei afirmou que não foi convidado por Lula para a posse e que não tem interesse que o faça. Sobre as relações entre os dois países, o presidente afirmou que “comercialmente, a relação entre Argentina e Brasil está intacta”.

Milei reforça falas sobre Lula

Notório aliado de Donald Trump e da família Bolsonaro, o presidente argentino também afirmou que foi insultado pelo líder petista e por ministros brasileiros, justificando o desinteresse pela posse de Lula.

“Eu não minto sobre ele. Quando digo que é um corrupto, é um corrupto. Quando digo que foi um presidiário, foi um presidiário. E, além disso, ele saiu da prisão não porque ficou provado que era inocente, mas por um recurso administrativo", declarou à CNN.

De acordo com Milei, as condenações do presidente Lula foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal por questões formais do rito processual, e não pela inocência do petista.

No lugar de Milei, o governo brasileiro convidará os ex-presidentes Maurício Macri e Alberto Fernandéz, além de opositores argentinos para a cerimônia de posse.

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