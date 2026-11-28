O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que vai se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima terça-feira (1º) para discutir a situação dos condenados pelos ataques de 8 de Janeiro de 2023. A informação foi antecipada pelo blog da Andréia Sadi, no G1, e confirmada por Valdemar ao Estadão.

O PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado. Valdemar disse que o irmão do ex-presidente, Renato Bolsonaro, confirmou que ele concordou com o encontro, no qual tratará sobre a possibilidade de concessão de indulto aos condenados pelos atos golpistas do início de 2023.

"O Bolsonaro falou para que eu conversasse com o pessoal. Ele só não quer que faça nada para ele, quer que faça para todo mundo, tem que ser para todos", disse ao Estadão.

O vice-presidente da Câmara, deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ), acompanhará Valdemar no encontro com Lula.

Segundo Valdemar, a preocupação dos governistas é com a força da oposição no próximo Congresso, com receio de que os integrantes da legenda possam atrapalhar a tramitação de projetos de interesse do Planalto.

"Eu falei: de jeito nenhum. O Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado, tem um juízo danado", complementou. "Tudo que for de interesse do país, nós vamos votar a favor. Agora, nós temos que resolver a situação do nosso pessoal, porque o Lula foi anistiado, a Dilma (Rousseff) foi anistiada, o Fernando Henrique foi anistiado. Nós temos que resolver, é uma questão política."

O presidente do PL reiterou que o partido não quer atrapalhar o País. "Queremos que o País vá pra frente. Ele (Lula) também quer. Então, vamos fazer um entendimento aí, para a gente poder trabalhar. A gente faz a nossa parte, eles fazem a deles", afirmou.

Segundo Valdemar, a última vez que se encontrou com Lula foi em 2021, antes de o ex-presidente se filiar ao PL.

‘PL tem mais deputados do que o PT; alguma falha nós temos’, diz Lula

Em live com o deputado federal André Janones (Rede-MG) neste sábado (28) Lula comentou o crescimento do PL nas eleições e afirmou que o PT, seu partido, precisa avaliar os próprios erros e identificar o que pode fazer para melhorar seu desempenho eleitoral. O PT elegeu 70 de 513 deputados, e 9 dos 81 senadores.

"Não fizemos maioria. O PL tem mais deputados que o PT. Qual é a explicação? Alguma falha nós temos. Não é só dizer: ‘Ganharam porque têm dinheiro, porque roubaram’. Não. Nós precisamos fazer uma avaliação sobre nós mesmos, sobre o que estamos errando e o que podemos fazer para melhorar", disse.(Colaborou Lavínia Kaucz)

