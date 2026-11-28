O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino de perseguição política após a decisão de suspender a tramitação de emendas parlamentares de sua autoria ao Orçamento de 2027.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (27/11), o parlamentar afirmou que pretende notificar o presidente do STF, Edson Fachin, para que tome providências sobre o caso.

“Esse tipo de malandragem jurídica acabou de ser proibida pelo presidente do STF, Edson Fachin. Vou ter de notificá-lo para tomar as providências dentro do seu próprio tribunal”, declarou.

Flávio também questionou o fato de as emendas terem sido suspensas antes de o ministro analisar sua manifestação. Dino concedeu prazo de cinco dias para que o senador apresente esclarecimentos sobre as circunstâncias de sua permanência nos Estados Unidos e o exercício do mandato parlamentar.

“Dino, se você me deu 5 dias para prestar esclarecimentos, por que suspendeu os recursos antes até de ouvir a minha resposta?”, questionou.

No vídeo, o senador afirmou estar no “pleno exercício” do mandato, disse que participa das sessões semipresenciais e que convoca reuniões da Comissão de Segurança Pública. Ele também acusou o ministro de agir por motivação política.

“Vocês já não disfarçam mais o ódio que têm da direita e, por isso, fazem tudo para perseguir”, afirmou. Ao se dirigir novamente a Dino, acrescentou: “Flávio Dino, mude de roupa. Tire a veste de militante político e vista a toga. Faça o simples, só seja juiz.”

A decisão de Flávio Dino foi tomada no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854, que trata das regras de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. O ministro determinou a suspensão imediata da tramitação de 14 emendas individuais apresentadas por Flávio Bolsonaro ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, que somam R$ 79,3 milhões.

A medida atendeu a um pedido do deputado federal Alencar Santana (PT-SP). O parlamentar questionou a apresentação das emendas durante o período em que Flávio Bolsonaro já estava nos Estados Unidos. Segundo a petição, o senador deixou o Brasil em 28 de outubro, enquanto o prazo para cadastrar as propostas orçamentárias ocorreu entre 6 e 23 de novembro.

Na decisão, Dino afirmou que “o senador evadiu-se e encontra-se fora do país para deliberadamente se furtar ao cumprimento de ordem judicial emanada deste STF, conduta que, se confirmada, pode configurar quebra de decoro parlamentar”.

Além de suspender a tramitação das emendas, o ministro determinou que o Senado Federal preste esclarecimentos, em cinco dias, sobre as condições em que o senador exerce o mandato, as circunstâncias de sua saída do país e eventual autorização para permanecer no exterior ou missão oficial. A decisão também prevê que o parlamentar possa se manifestar sobre os fatos apresentados.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.