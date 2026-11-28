Após o anúncio do banqueiro Luiz Carlos Trabuco para o comando do Ministério da Fazenda — o primeiro titular de pasta definido para o quarto mandato —, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avança nas costuras para a composição do primeiro escalão do quarto mandato. Entre as principais definições encaminhadas pelo chefe do Executivo estão a ida do senador e ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT-CE) para a Casa Civil e a possibilidade de o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) capitanear o futuro Ministério da Segurança Pública. O petista também deverá sacramentar, nos próximos dias, a permanência de alguns dos atuais titulares da Esplanada, sobretudo de quadros do PT.

De acordo com fontes palacianas ouvidas pelo Correio, Camilo foi informado da escolha na quinta-feira. Ex-governador do Ceará, o parlamentar figurava entre os principais nomes cotados para ocupar a Casa Civil desde o desfecho das eleições presidenciais. Embora a definição esteja encaminhada, Lula deverá aguardar até o início da próxima semana para oficializá-la, acompanhado de outros anúncios.

A opção por Camilo ocorre na esteira do acerto com o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para a Fazenda. A ida do banqueiro para a Esplanada, contudo, divide alas do PT e da própria base governista.

No caso de Alckmin, aliados do presidente ouvidos pela reportagem apostam na escolha do vice para gerir o futuro Ministério da Segurança Pública. O pessebista participou, na quarta-feira, de uma reunião convocada por Lula, no Palácio do Alvorada, com os ex-ministros da Justiça Tarso Genro, Ricardo Lewandowski e Flávio Dino, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), para discutir a estruturação da nova pasta.

Ao deixar a reunião, Genro afirmou que o encontro serviu para que os participantes externassem suas avaliações sobre os objetivos que deverão nortear o ministério. A criação de uma estrutura própria para a segurança pública integra os planos do petista para o próximo mandato e deverá conferir maior protagonismo ao governo federal no enfrentamento às organizações criminosas.

A eventual escolha de Alckmin também garantiria ao PSB espaço em uma das principais vitrines do quarto mandato. O vice-presidente, que capitaneou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) durante o Lula 3, chegou a figurar entre os nomes ventilados para assumir a Fazenda.

Em paralelo às negociações com as siglas aliadas, Lula deverá confirmar a manutenção de quadros do PT em ministérios estratégicos. É o caso de Bruno Moretti, que tende a permanecer à frente do Ministério do Planejamento e Orçamento, e de Alexandre Padilha, cuja continuidade no comando da Saúde está prevista no novo desenho ministerial.

A permanência de Moretti ocorre em meio às discussões sobre a condução da política econômica a partir de 2027. Com a chegada de Trabuco à Fazenda, o titular do Planejamento deverá dividir com o banqueiro a responsabilidade pela execução das medidas de ajuste fiscal e pela compatibilização das despesas da União com as prioridades elencadas pelo presidente para os próximos quatro anos.

Na Saúde, a manutenção de Padilha preserva um dos principais quadros políticos do partido na Esplanada. Ex-ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), o petista acumula experiência na interlocução com o Congresso Nacional e deverá seguir à frente de uma das áreas de maior capilaridade do governo federal.

Educação

Outro ministro passível de ser mantido no posto é Leonardo Barchini, titular da Educação. Apadrinhado por Camilo Santana e pelo ex-ministro da pasta Fernando Haddad, ele deverá dar continuidade às políticas educacionais implementadas ao longo do terceiro mandato. A permanência dele, concomitantemente à ida de Camilo para a Casa Civil, preserva a influência política do senador cearense sobre a pasta.

O novo corpo ministerial também deverá contar com o retorno de antigos auxiliares do presidente. É o caso do senador eleito Rui Costa (PT-BA), que comandou a Casa Civil no Lula 3 e deverá assumir o Ministério de Minas e Energia (MME). A movimentação mantém o ex-governador da Bahia no núcleo do Executivo, ainda que em uma área distinta daquela que ocupou nos últimos anos.Uma das indefinições que permeiam a montagem do governo diz respeito ao comando da Secretaria de Relações Institucionais. A pasta é considerada estratégica por interlocutores do presidente, sobretudo diante da configuração do Congresso Nacional a partir de fevereiro de 2027, com uma presença mais expressiva da oposição no Senado.

Entre os nomes sondados para ocupar o posto está o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). Ex-ministro de Portos e Aeroportos, o parlamentar é visto por aliados do presidente como uma pessoa de confiança do petista, apesar de integrar uma legenda do Centrão. Caso não seja alçado à articulação política, Costa Filho tem prioridade, segundo fontes palacianas, para retornar ao antigo ministério.

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, também chegou a ser cotado para a função. Auxiliares do dirigente partidário, entretanto, avaliam que as missões delegadas por Lula a Edinho desde o início de seu mandato à frente da legenda, em 25 de agosto, podem ser um indicativo de que o chefe do Executivo pretende mantê-lo no comando da sigla.

A distribuição dos espaços na Esplanada passa, ainda, pelas negociações com os presidentes das Casas Legislativas. No Senado, em especial, Lula terá de equacionar os interesses do Centrão e dos partidos que estiveram ao seu lado durante a campanha eleitoral, sem perder de vista a necessidade de construir uma maioria para a aprovação de projetos prioritários e de indicações ao Supremo.

A expectativa de interlocutores palacianos é de que o petista comece a oficializar parte das escolhas entre segunda-feira e terça-feira.

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