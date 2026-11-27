Em maio do ano passado, Zambelli foi condenada por unanimidade na primeira turma do STF, junto ao hacker Walter Delgatti Neto, pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. A pena estabelecida para a ex-parlamentar foi de 10 anos de prisão. Na ocasião, ela também perdeu o mandato de deputada federal.

A ex-deputada federal Carla Zambelli pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) revisão criminal do caso em que foi condenada por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsificar documentos. O pedido foi protocolado no STF nesta quinta-feira, 26.

A defesa de Carla Zambelli afirma que não há provas técnicas suficientes para considerar que a ex-parlamentar tenha coordenado a invasão hacker.

O pedido de revisão criminal apresentado pelo advogado Eduardo Maurício, afirma que a peticionária coleciona elementos novos "revestidos de força probatória e jurídica".

Entre elas, estão as declarações feitas por Walter Delgatti Neto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara dos Deputados. Segundo a defesa, o próprio "corréu confesso autor do chamamento" alegou que "não possui e jamais guardou qualquer registro telemático ou prova material direta (áudios, e-mails ou mensagens de texto) confirmando ordens da parlamentar".

O documento também pede que a revisão não seja relatada pelo relator do julgamento original, Alexandre de Moraes, seguindo os fundamentos do Código Penal Processual.

Zambelli, que também é cidadã italiana, fugiu para o país dias depois da condenação. Ela segue na Itália e aguarda o julgamento do pedido de extradição no caso em que foi condenada pelo STF por empunhar uma arma contra um homem na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022.

Em maio deste ano, a justiça italiana negou o pedido de extradição relativo à condenação pela invasão do sistema do CNJ.

