À frente da Corte desde outubro, desembargador aponta julgamento de quase mil processos eleitorais e análise das contas de campanha entre as prioridades da gestão

Desembargador Erik Simões, presidente do TRE-PE (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O desembargador Erik Simões participou, nesta quarta-feira (18), da cerimônia solene de posse na presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). Embora esteja à frente da instituição desde 10 de outubro, quando assumiu o comando da Corte e conduziu os trabalhos durante o segundo turno das eleições, o magistrado teve sua posição celebrada em solenidade que reuniu autoridades dos diferentes poderes.

A ocasião também abriu espaço para um balanço das demandas eleitorais de 2026 e dos desafios que se estenderão ao próximo ano. Entre as prioridades da nova gestão está a conclusão dos julgamentos decorrentes do processo eleitoral. Segundo Simões, a disputa deste ano resultou em uma judicialização expressiva, com quase mil processos envolvendo representações e pedidos de direito de resposta.

"Esse ano foi de uma judicialização grande. Foram praticamente quase mil processos de representação, direito de resposta. Estamos julgando e iremos julgar até o próximo ano", afirmou o desembargador, em entrevista após a solenidade.

Superada a etapa mais intensa do calendário eleitoral, a Corte deverá concentrar esforços na conclusão das demandas pendentes e na organização das atividades previstas para 2027. Simões mencionou, entre elas, os preparativos para o próximo processo eleitoral e as atribuições relacionadas à escolha dos integrantes dos conselhos tutelares.

Conciliação e diálogo

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), participou da solenidade e ressaltou a importância da Justiça Eleitoral para a garantia do voto e a preservação das instituições democráticas. Em sua avaliação, a experiência de Simões na conciliação constitui uma das características mais relevantes de sua trajetória profissional, especialmente diante da natureza dos conflitos submetidos à apreciação do tribunal.

"O TRE, na verdade, é o grande guardião da democracia, da democracia sendo realizada na ponta, na sua essência, garantindo eleições limpas, garantindo que o processo eleitoral aconteça e que seja resguardado o maior direito do cidadão, que é o direito ao voto e ao voto secreto", declarou.

Ao recordar a passagem do desembargador pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e sua atuação na magistratura, Priscila destacou a familiaridade do novo presidente com procedimentos de mediação e entendimento entre as partes.

"Doutor Erik tem essa característica de ouvir as partes, buscar o equilíbrio. Na Justiça Eleitoral, onde os opostos se encontram, essa característica é muito importante", observou.

Também presente à cerimônia, o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), destacou a trajetória profissional de Erik Simões e manifestou confiança na continuidade do trabalho desenvolvido pela Justiça Eleitoral pernambucana. O gestor municipal enfatizou a capacidade de relacionamento do desembargador e fez referência à administração de Fernando Cerqueira.

"O desembargador Erik é conhecido por ter um excelente trato em todos os lugares por onde passou. Tenho certeza de que o TRE mais uma vez estará em boas mãos, assim como esteve com o presidente Fernando Cerqueira", afirmou. Victor também apontou a garantia da participação popular nas eleições como uma responsabilidade permanente da instituição. Para o prefeito, assegurar o exercício do voto e a regularidade do processo eleitoral permanece entre as principais atribuições da Corte.

"O principal desafio, mais uma vez, é fazer com que as pessoas tenham direito a votar e participar de todo o processo eleitoral. Tenho certeza de que o TRE mais uma vez vai dar aula durante esse processo e de que a nossa democracia será reforçada". Ao final, o prefeito reiterou a disposição da administração municipal para manter a cooperação institucional com o TRE-PE durante a gestão de Simões.