Influenciadores publicaram conteúdos no fim de dezembro de 2025 com base em uma mesma narrativa, que questionava a decisão de liquidar o Master e sugeria uma possível revisão da medida

Entre as diligências mencionadas estão os depoimentos de Vorcaro de Fabiano Zettel, e de Ana Claudia Queiroz de Paiva (Divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) pediu, na terça-feira (17), a prorrogação por 60 dias do inquérito que apura se influenciadores digitais foram contratados para publicar conteúdos com críticas ao Banco Central (BC) e em defesa do Banco Master e de seu dono, Daniel Vorcaro. No pedido, a PF afirmou que a prorrogação é necessária devido à "necessidade de realização de diligências ainda pendentes, consideradas relevantes para o completo esclarecimento dos fatos".

Entre as diligências mencionadas estão os depoimentos de Vorcaro de seu cunhado, Fabiano Campos Zettel, e da sócia da Super Empreendimentos, Ana Claudia Queiroz de Paiva, além de "outras testemunhas que, no curso das apurações, forem identificadas como detentoras de informações relevantes para o esclarecimento das circunstâncias investigadas".

Zettel é apontado pela PF como operador financeiro do grupo investigado por fraudes no Master e articulador do subgrupo conhecido como "A Turma".

Segundo as investigações, ele intermediava pagamentos por atividades ilícitas, organizava transferências financeiras e mantinha contato com agentes públicos e com Vorcaro. Também seria responsável por pagamentos ao grupo, que teria coagido e intimidado jornalistas e ex-funcionários.

De acordo com a PF, Ana Claudia seria a responsável pela operacionalização financeira do grupo, incluindo a gestão de transferências de recursos destinadas a custear as atividades da "Turma" e outros pagamentos ilícitos. Em março, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão das atividades da Super Empreendimentos por suposta lavagem de dinheiro, simulação de contratos e movimentação de recursos ilícitos.

No pedido de prorrogação da investigação, a PF afirmou que Thiago Miranda Silva relatou ter efetuado pagamentos a influenciadores, sob a justificativa de que tais repasses integrariam um projeto de gestão de crise.

"Diante dessa informação, faz-se necessária a realização de diligências complementares, especialmente a oitiva das pessoas envolvidas, a fim de esclarecer a natureza dos pagamentos, suas finalidades e as circunstâncias em que foram realizados", disse a corporação.

Miranda foi alvo de uma das fases da Operação Compliance Zero e é apontado pela PF como operador de uma rede de destruição de reputações que atuaria em favor dos interesses de Vorcaro.

A PF acrescentou ainda que Thiago Fillipe Guedes dos Santos apresentou documentos armazenados em um pen drive, cujo laudo, elaborado após perícia técnica, ainda não foi analisado pela equipe de investigação.

"Assim considerando a necessidade de conclusão das diligências mencionadas, especialmente as oitivas pendentes e a análise do material periciado, entende-se necessária a concessão de prazo adicional para o adequado prosseguimento das investigações", afirmou.

No início deste ano, o Estadão mostrou que influenciadores publicaram conteúdos no fim de dezembro de 2025 com base em uma mesma narrativa, que questionava a decisão de liquidar o Master e sugeria uma possível revisão da medida.

O Estadão analisou o conteúdo, os horários das publicações e os pontos em comum entre os materiais publicados. Outra semelhança é que, embora adaptado ao estilo de cada perfil, o discurso compartilhado nas redes sociais expressava desconfiança em relação à atuação dos órgãos reguladores e questionava a rapidez da decisão.