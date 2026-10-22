Diretora do Master pediu que Marçal alinhasse postagens nas redes sociais em defesa do banco

Em áudio, a executiva relata uma longa conversa com Marçal, na qual combinou de fornecer material para as postagens. "Ele foi receptivo, entendeu meu ponto"

A executiva do Master relata uma longa conversa com Marçal, na qual combinou de fornecer material para as postagens (Rodilei Morais / Estadão Conteúdo)

A então diretora de marketing do Banco Master, Ana Matos, pediu ao influenciador e coach Pablo Marçal que alinhasse com ela as publicações nas redes sociais antes de divulgá-las. O pedido consta de um áudio enviado em 5 de abril de 2025 ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Master, segundo apuração do ICL Notícias.

No áudio, a executiva relata uma longa conversa com Marçal, na qual combinou de fornecer material para as postagens. "Ele foi receptivo, entendeu meu ponto", disse. Ela afirmou que enviaria no dia seguinte conteúdo sobre concentração bancária e reafirmaria o pedido: "Vamos ver se funciona".

O Master, à época, tentava vender 58% de suas ações ao Banco de Brasília (BRB) e enfrentava dúvidas sobre sua saúde financeira. Marçal havia começado a publicar conteúdos sobre o banco, o que chamou a atenção de Vorcaro.

Às 19h33 daquele dia, o banqueiro escreveu à diretora que precisava que ela entrasse "no circuito" de forma delicada. Pouco mais de uma hora depois, cobrou: "Falou com Pablo? Soltou mais um". Às 23h43, explicou o objetivo: "Tenta fazer ele falar de concentração bancária e não especificamente do banco".

Ao deslocar o debate para a concentração do sistema bancário, o Master poderia apresentar a operação sob outra perspectiva, sem pôr seus próprios problemas no centro das publicações.

Campanha com influenciadores

Marçal não era o único nome considerado. Na mesma época, a equipe de marketing discutia com Vorcaro uma campanha com cerca de 15 influenciadores de alto engajamento, contratados inicialmente por três meses, com possibilidade de renovação. Os conteúdos seriam adaptados a públicos diferentes.

Para a direita, um dos roteiros criticava a postura do PT nas negociações com o BRB. Para a esquerda, defendia que operações financeiras não devem ser tratadas como suspeitas por princípio. Para o mercado, destacava possíveis benefícios econômicos do negócio.

A própria executiva usou a expressão "formato Marçal" para descrever o estilo planejado. Vorcaro pediu que a referência ao PT fosse retirada de um dos roteiros por entender que havia tentativa de politizar a discussão sobre a venda.

Em 7 de abril, dois dias depois das mensagens, Marçal publicou um trecho de entrevista do então economista-chefe do banco, Paulo Gala, a uma emissora de TV. A entrevista havia sido concedida em 4 de abril, após articulações de Vorcaro com a direção da emissora, também reveladas pelo mesmo site.

Marçal e a campanha de Flávio

Atualmente, Marçal integra a articulação política em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência. O coach também participou da preparação do senador para o debate de domingo (18) e acompanhou o confronto com o presidente Lula (PT).

Pablo Marçal é também cotado para ser o titular no comando do chamado Ministério da Prosperidade, instituição proposta por Flávio Bolsonaro. A pasta mistura empreendedorismo, autoajuda e referências à Teologia da Prosperidade, sem apresentar estrutura ou orçamento.

Em setembro, o mesmo site havia revelado, com base em documentos da Polícia Federal (PF), que uma equipe ligada à estratégia digital de Vorcaro também monitorava as redes de Flávio. Na ocasião, André Salvador, ligado à empresa UNLTD Network Brazil, disse a sua equipe que acompanhava os perfis do senador enquanto recrutava influenciadores para uma campanha de gestão de crise em favor do banqueiro, com conteúdos críticos ao Banco Central.

