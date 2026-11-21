Raquel Lyra e Túlio Gadêlha (Sandy James/DP Foto)

Sexto colocado na corrida por uma vaga no Senado por Pernambuco, o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) segue como presença frequente nas agendas institucionais da governadora reeleita Raquel Lyra (PSD). Na última segunda-feira (16), o parlamentar, cujo mandato na Câmara dos Deputados se encerra no fim de janeiro de 2027, participou da entrega de cerca de três mil kits de equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A cerimônia foi realizada no Palácio do Campo das Princesas, na área central do Recife, reunindo prefeitos e secretários municipais de Saúde. Em um novo gesto de alinhamento com a chefe do Executivo estadual, o que reforça as especulações de que integrará o primeiro escalão do governo, Túlio elogiou a gestão e ressaltou sua atuação na campanha eleitoral de 2026.

“Raquel, eu lhe digo com muito orgulho que nós trabalhamos juntos e construímos uma belíssima vitória com base na boa política, na evidência, nos resultados dessa gestão (...) como foi bem dito aqui, que a governadora olha para a cidade, para o pequeno, para o município, escuta qual o problema e tenta construir parceria. Essa, tenho certeza, é a melhor forma de se fazer política: é ouvindo, é juntando os diferentes e olhando para o resultado. Por isso, Raquel, parabenizo aqui agora como governadora reeleita. Logo logo será diplomada, e eu tenho muito orgulho em fazer parte", disse.

Nos bastidores da montagem do secretariado para o segundo mandato Lyra/Krause, o nome de Túlio, que disputou a majoritária ao lado de Eduardo da Fonte (PP), é dado como praticamente certo. Outra peça-chave nesse tabuleiro político é a deputada federal eleita com 183.089 votos e ex-prefeita de Casinhas, no Agreste, Juliana Chaparral (União), que também prestigiou a solenidade. Uma eventual nomeação dela para o governo estadual abriria vaga na Câmara Federal para Miguel Coelho (União), que está como suplente.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o cientista político Hely Ferreira ressalta que Túlio Gadêlha, na condição de deputado federal, participa de reuniões da bancada pernambucana, bem como das discussões sobre o que pode ser enviado para Pernambuco no próximo ano, em termos de orçamento. “Ele ainda é deputado até o início de 2027. Agora, a presença dele pode significar que ela [Raquel Lyra] vai tentar, creio eu, em alguma secretaria ou algum cargo estratégico. Porque, do contrário, seria uma traição muito grande. Visto que ele praticamente sacrificou o mandato de deputado federal em torno de um projeto maior, que se sabia de antemão que era muito difícil ele se concretizar”.

À reportagem, Ferreira destaca que a presença de Juliana Chaparral ao lado da governadora endossa a força política construída pela família Chaparral, não apenas no município de Casinhas. Ela poderá vir a ser secretária com o intuito justamente de colocar Miguel na Câmara Federal, mas a presença dela mostra muito mais a força que o grupo político representa na região. Então eles [ela e o marido] praticamente têm um domínio ali na região do Agreste; é da família”.

Costuras políticas

Aliado desde o primeiro momento de Raquel Lyra, Daniel Coelho (PSD) acumula consecutivas derrotas nos últimos pleitos. No entanto, o atual secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha deve permanecer no alto escalão do governo estadual, de acordo com a análise de cientistas políticos.

"Creio que Daniel vai permanecer no governo, até pela maneira de ter visibilidade. Não acredito que ele vai se contentar em ficar apenas com o secretário. Creio eu que lá na frente ele vai tentar disputar de novo um mandato de deputado, seja estadual ou federal. E, para isso, ele precisa estar em um cargo estratégico que tenha visibilidade. Como ele é um escureiro fiel da governadora, creio eu que ela também não lhe vai faltar nessa hora."

Hely Ferreira aponta que não espera grandes mudanças imediatas no secretariado. Contudo, as movimentações recentes da governadora, incluindo reuniões com os senadores eleitos por Pernambuco, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), chamam atenção para uma possível ampliação de palanques e alianças. “Acredito que essa aproximação deve ter um peso nesse cenário. Até porque se sabe que, durante a campanha, uma parte do PT apoiava Raquel, não de forma explícita, mas apoiava. Então, sim, agora que já encerrou a campanha, eu não vejo dificuldade do partido participar do governo dela”.

Nomes cotados

O possível rearranjo político envolvendo Raquel Lyra e o Partido dos Trabalhadores em Pernambuco colocou o nome de Lara Santana (PV) no radar para compor o secretariado. Deputada estadual eleita em 2026 e ex-secretária de projetos especiais de Ipojuca, em que o pai é prefeito, Lara aparece como opção para comandar a Secretaria de Turismo. A sua nomeação abriria espaço na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para Doriel Barros (PT), que não conseguiu se reeleger.

Contudo, nos corredores da Casa de Joaquim Nabuco, Doriel é chamado de "futuro secretário da Agricultura" por alguns colegas do Legislativo. Questionado pelo Diario de Pernambuco, na última terça-feira (17), sobre o assunto, o parlamentar ponderou e justificou o status como "uma brincadeira".

"Mas, na verdade, a gente está hoje como primeiro suplente da federação e a gente está aguardando para ver qual vai ser o movimento que a governadora vai fazer em relação a poder fazer algum gesto no sentido de contribuir para que os agricultores, familiares ou representação da agricultura pudessem ter um espaço aqui na Assembleia Legislativa. Esse é mais ou menos um caminho, mas de composição do Estado não tem nenhuma discussão dentro do PT ou nossa nesse sentido. Não há nenhuma discussão, é apenas brincadeira ali da tropa", disse.



Essas recentes movimentações da governadora, conforme Hely Ferreira, podem também colocar Priscila Krause à frente de uma secretaria. Na análise do cientista político, a nomeação da vice-governadora é uma prerrogativa para dar visibilidade, mirando a disputa pela Prefeitura do Recife em 2028.



