PF vai refazer relatórios sobre menções a ministros do STF no caso Master

De acordo com fontes no STF, ouvidas pela reportagem, a medida decorre da avaliação de que os pareceres não seguiram regras impostas por Fachin

O diretor da PF, Andrei Rodrigues (Andressa Anholete/Agência Senado)

A Polícia Federal decidiu refazer relatórios sobre o envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso Master, que foram enviados ao gabinete do presidente da Corte, Edson Fachin. Os documentos foram produzidos por dois delegados, afastados das funções de chefia na semana passada.

De acordo com fontes no STF, ouvidas pela reportagem, a medida decorre da avaliação de que os pareceres não seguiram regras impostas por Fachin, de que deveriam conter informações de todos os magistrados da Corte citados em conversas mantidas por Vorcaro com interlocutores. Os pareceres, no entanto, referiram-se apenas aos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Kassio Nunes Marques.

No despacho que determinou o envio dos relatórios, Fachin enfatizou que os documentos deveriam conter "todas as menções encontradas, sem exceção" a ministros, garantido ainda seu contexto e em "caráter estritamente descritivo". A informação de que os pareceres serão refeitos foi publicada pelo G1 e confirmadas pelo Correio com fontes na corporação. Conforme a determinação do presidente do STF, os pareceres não devem fazer juízo de valor nem conter conclusões sobre a conduta dos ministros.

Nas revelações feitas até agora sobre a investigação do caso Master, há citações aos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux.

Moraes teria editado um contrato de R$ 131 milhões da esposa dele com o Master, além de ter se encontrado pessoalmente com Vorcaro. Mendonça recebeu o banqueiro na sede do Instituto Iter, em São Paulo.

Nunes Marques e Luiz Fux também foram citados em algum momento nas conversas interceptadas pela PF. Fux afirmou que não há nenhuma mensagem trocada entre ele e o banqueiro. Nunes Marques, por sua vez, teria frequentado festas e viajado em aviões custeados por Vorcaro.

Afastamentos

A crise na PF escalou, nessa terça-feira, com o afastamento dos delegados Daniel Cola e Wedson Cajé. Eles atuavam na Coordenadoria-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro e eram responsáveis pela condução das investigações do Master.

Em nota, a Polícia Federal informou que "não se manifesta sobre atos de gestão de pessoal de forma individualizada". Porém, a corporação destacou que "as designações e dispensas de funções de confiança do órgão (Funções Comissionadas Executivas-FCEs) são atos de gestão relacionados à organização interna da instituição, pautados por critérios de conveniência e oportunidade administrativa".

Em meio à crise, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, decidiu se desfiliar da Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), depois de 24 anos como membro dos quadros da instituição.

De acordo com aliados, Rodrigues se ressente do fato de que, na avaliação dele, a ADPF não o defendeu incisivamente quando ele foi afastado do cargo, em setembro, pelo ministro André Mendonça, após ter sido citado em mensagens encontradas no celular de Vorcaro.

Repúdio

Em nota, a ADPF manifestou “repúdio ao afastamento de dois delegados de suas funções na Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, ocorrido um dia após a conclusão de relatórios destinados a identificar menções a ministros do Supremo Tribunal Federal nas investigações do caso Master, por determinação do presidente da Corte”.

No texto, a entidade destacou, ainda, que considera o episódio especialmente grave pelo precedente que pode representar. “A possibilidade de retaliação a delegados em razão das pessoas mencionadas nas investigações transmite uma mensagem preocupante à carreira e ameaça um dos pilares fundamentais da Polícia Federal: a autonomia de suas autoridades policiais para investigar, independentemente de quem sejam os envolvidos”, ressaltou o comunicado.

Em seguida, o texto fez críticas à gestão da PF. “O episódio também evidencia, na avaliação da entidade, uma postura recorrente da atual direção da Polícia Federal, marcada por atos que contrariam princípios historicamente observados pela instituição, como o respeito à condução dos inquéritos por seus respectivos presidentes e o necessário distanciamento da gestão em relação à atividade de polícia judiciária”, enfatizou.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.