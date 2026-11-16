Quem são os pernambucanos cotados para assumir ministérios no quarto governo Lula

João Campos é o nome mais forte do estado para compor governo Lula 4 (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A formação do primeiro escalão do quarto governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já movimenta os bastidores da política pernambucana. Entre os nomes cotados para ocupar ministérios estão aliados derrotados nas eleições de outubro, parlamentares que conquistaram novos mandatos e integrantes da atual gestão. As articulações podem garantir a Pernambuco espaço de destaque em Brasília, além de provocar mudanças na composição da bancada do estado no Congresso Nacional.

Nesse cenário, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), derrotado na disputa pelo Governo de Pernambuco, desponta como um dos principais cotados. Presidente nacional do PSB, João integrou a coordenação da campanha de Lula no segundo turno e fortaleceu sua posição entre os aliados do presidente. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) aparece como uma das possibilidades, pasta que já foi comandada por seu pai, Eduardo Campos, durante o primeiro governo do petista.

De acordo com o cientista político Gustavo Rocha, o histórico de lideranças da legenda socialista na composição do terceiro mandato de Lula, como Márcio França (PSB) e o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), sugere que o partido permaneça privilegiado na nova gestão. “No caso de João, talvez seja o mais certo de acontecer, pelo histórico da família, o papel do PSB na aliança com o PT, a própria relação construída entre João e Lula, que me parece uma relação de bastante reciprocidade”, avalia.

Um possível dilema a ser resolvido por Lula seria o embate entre conterrâneos pela cadeira no MCTI. Atualmente, o ministério é comandado pela pernambucana Luciana Santos, presidente nacional licenciada do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). O cientista político Alex Ribeiro interpreta que há grandes chances de Luciana ser mantida no primeiro escalão da nova gestão. “Temos que levar em conta a participação pernambucana, não só por uma cota de aliança política em si, mas porque eles são protagonistas dentro de seus próprios partidos”, aponta.

Integrante do “time de Lula” durante a disputa eleitoral, a senadora eleita Marília Arraes (PDT) também chegou a ter o nome ventilado para um possível ministério. No entanto, segundo Rocha, a possibilidade é vista como remota em razão da necessidade de ser formada uma “tropa de choque” no Senado Federal em apoio ao governo Lula. “Marília Arraes e Humberto Costa devem exercer seus mandatos no Senado, assim como a senadora Teresa Leitão deve continuar na liderança do governo. Isso é algo que está bastante consolidado”, argumenta.

O deputado federal reeleito Silvio Costa Filho (Republicanos) também figura entre os principais candidatos para o Lula 4, apesar de seu partido ter apoiado o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. Ex-ministro de Portos e Aeroportos no terceiro governo do líder petista, ele deixou a pasta em março deste ano com o propósito inicial de disputar uma vaga no Senado. No entanto, acabou mudando de ideia e buscou a renovação da cadeira na Câmara dos Deputados. No novo arranjo, Silvio pode assumir a Secretaria de Relações Institucionais (SRI).

O deputado federal Eduardo da Fonte (PP), derrotado na corrida deste ano pelo Senado, também circula entre os nomes cotados. O parlamentar é tido como um forte articulador no Congresso Nacional e preside o diretório estadual da Federação União Progressista (União Brasil e Progressistas) em Pernambuco. “Se o PP nacionalmente for olhar entre seus grandes nomes que podem ocupar ministérios, ele é um nome que certamente vai ser considerado”, afirma Rocha.

Mudanças na bancada pernambucana

Outro aspecto a ser considerado no xadrez político é o arranjo do Congresso Nacional, uma vez que a nomeação de um parlamentar eleito significa sua saída da Casa e a consequente ascensão do suplente. O deputado federal reeleito Carlos Veras (PT) é um dos cotados que pode promover essa reconfiguração.

No entanto, o papel enquanto primeiro secretário da Câmara também deve pesar na avaliação. “É um nome que sempre se coloca, sempre tende a aparecer nas disputas de forma recorrente. Mas ele tem um histórico de ocupar algumas posições-chave na Mesa Diretora”, explica Gustavo Rocha. Em caso de saída de Veras da casa legislativa, a vaga ficaria com o primeiro suplente da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), Renildo Calheiros (PCdoB).

Dentro da base aliada, um outro nome que circula é o do deputado federal reeleito Waldemar Oliveira (Avante), atual vice-líder do governo na Câmara. Cotado para a pasta de Ciência e Tecnologia, caso o novo cargo se confirmasse, a vaga no parlamento ficaria com o primeiro suplente Maurício Rands (Avante).

Quem pode permanecer no governo

O primeiro escalão do governo atual de Lula conta com quatro pernambucanos. Os mais longevos, que fazem parte da primeira composição ministerial do mandato, são a presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, que está à frente da pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação, e José Múcio Monteiro, atual ministro da Defesa.

Enquanto Múcio já manifestou o interesse de não compor o próximo governo, mesmo com resistência de Lula, a continuidade de Luciana no primeiro escalão é tida como possibilidade concreta, ainda que à frente de outra pasta.

O caruaruense Wolney Queiroz (PDT) comanda o Ministério da Previdência Social desde maio de 2025, quando assumiu a vaga do seu partido em meio ao surgimento do escândalo de fraudes no INSS. Antes, Wolney atuava como secretário-executivo da pasta.

Com um trabalho bem avaliado internamente, o pedetista também chega como um dos cotados para permanecer na gestão. O pernambucano mais recente a ingressar no primeiro escalão do governo foi o deputado federal licenciado André de Paula (PSD), que comanda atualmente o Ministério da Agricultura e Pecuária e tem futuro incerto em uma nova composição.

