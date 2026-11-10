Amupe discute PAC Seleções e previdências municipais em encontro com senadores eleitos

Assembleia extraordinária da Amupe com Humberto Costa e Marília Arraes (Foto: Divulgação)

A Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) realizou, nesta terça-feira (10), uma assembleia extraordinária com a presença dos senadores eleitos Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) para dialogar sobre a realidade dos municípios e as demandas prioritárias a serem cobradas na próxima legislatura.

O encontro também contou com a participação de Eduardo Porto, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), e Manoela Alves, representante da Aliança Pernambucana pelo Fim do Racismo, coletivo ligado à Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE).

A reunião foi conduzida pelo presidente da Amupe e prefeito de Aliança, Pedro Freitas (PP), que trouxe à tona a discussão sobre o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, modalidade em que as gestões municipais e estaduais pleiteiam recursos através de editais.

"Estamos cobrando o edital do PAC Seleções, que não houve neste ano de 2026. É um grande instrumento para que os municípios acessem diretamente, construção de UBSs [Unidades Básicas de Saúde], creches, transporte escolar e equipamentos para a saúde”, cobrou Freitas.

O presidente da Amupe também relatou dificuldades dos municípios no pagamento das previdências dos servidores, vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). O gestor anunciou que vai discutir a temática com o Tribunal de Contas da União (TCU) e com o Ministério da Previdência. “[O município] é obrigado a tirar o recurso que deveria estar indo para melhoria nas diversas áreas, para pagar uma folha que não é nossa”, questionou.

Senadores prometeram articulação

Reeleito com o maior número de votos no pleito deste ano, o senador Humberto Costa ressaltou a importância da articulação entre os municípios em busca de investimentos, além de colocar o mandato à disposição dos gestores. “Para mim estar aqui também é algo muito importante, conseguir desenvolver uma relação de muita proximidade com os prefeitos e quero manter isso”, disse.

Já Marília Arraes, que vai ocupar uma cadeira na Casa Alta pela primeira vez, afirmou que o papel de interlocução com as prefeituras é uma atribuição implícita para o exercício da função. “Após eleito, quem está exercendo o cargo eletivo tem a obrigação de trabalhar por todos os pernambucanos e por todas as pernambucanas”, declarou.

