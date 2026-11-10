PSol aciona ministérios para apurar conduta de turistas de Israel na Bahia

Deputados pedem ação do governo federal e investigações sobre agressões e acusações de importunação sexual na Bahia

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) acionou ministérios do governo federal para exigir investigações e medidas de proteção após denúncias de agressões e importunação sexual (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

Uma denúncia de importunação sexual registrada em Salvador passou a integrar uma cobrança de parlamentares do PSol ao governo federal por providências contra supostos crimes envolvendo turistas israelenses na Bahia. A iniciativa, anunciada nesta segunda-feira (9), ocorre em meio a relatos de agressões e episódios de violência em destinos turísticos do estado, especialmente em Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé.

O caso mais recente envolve a publicitária Carolina Carvalho, de 33 anos, que procurou a polícia após uma abordagem sofrida enquanto caminhava pelo bairro da Barra, na capital baiana. Segundo o relato divulgado por ela nas redes sociais, dois israelenses se aproximaram durante o passeio, e um deles começou a fazer comentários sobre sua aparência, além de insistir em perguntas sobre seu endereço.

Como Carolina não respondeu às investidas, o homem teria passado a ofendê-la, acusando-a de racismo e antissemitismo. A publicitária formalizou a denúncia na 14ª Delegacia Territorial da Barra e comunicou o episódio ao Ministério das Relações Exteriores.

A Polícia Civil da Bahia informou que a ocorrência também descreve contato físico sem consentimento, seguido de agressões verbais. A corporação realiza diligências para identificar os dois suspeitos e esclarecer o que aconteceu.

A denúncia, apresentada publicamente na sexta-feira (6), também motivou a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) a cobrar providências da Secretaria de Segurança Pública da Bahia e do Itamaraty.

Parlamentares acionam governo federal

A mobilização ganhou alcance nacional com uma iniciativa divulgada pela deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS). Um grupo de parlamentares da legenda encaminhou pedidos de providências aos ministérios da Justiça, das Relações Exteriores e do Turismo, com o objetivo de pressionar as autoridades a investigar as denúncias e impedir novos episódios de violência.

Ao justificar a medida, Melchionna afirmou que as reclamações contra visitantes israelenses têm aumentado e mencionou a presença frequente de ex-militares do país em praias baianas, sobretudo em Morro de São Paulo.

“Não é de hoje que turistas israelenses, em sua maioria ex-militares, escolheram as praias da Bahia como destino, principalmente Morro de São Paulo. As denúncias de agressões e violências não param de crescer”, escreveu a parlamentar na rede social X.

Ela também defendeu a responsabilização dos envolvidos nos casos denunciados e a adoção de mecanismos de proteção às vítimas.

Também assinaram o pedido, Celia Xakriabá, Chico Alencar, Duda Salabert, Erika Hilton, Fábio Felix, Glauber Braga, Jones Manoel, Luiza Erundina, Pastor Henrique Vieira, Sâmia Bomfim, Sônia Guajajara, Talíria Petrone e Tarcísio Motta

Mural provoca conflito em Itacaré

Antes da denúncia registrada em Salvador, outra controvérsia envolvendo turistas israelenses havia mobilizado moradores de Itacaré, no litoral sul da Bahia. No fim de outubro, visitantes se opuseram a uma intervenção artística feita na fachada de um casarão histórico, que reunia referências à causa palestina.

Entre os desenhos estava uma melancia, símbolo frequentemente associado à resistência palestina, além da inscrição "Do rio ao mar". A frase, considerada ofensiva por parte dos israelenses, faz referência à região compreendida entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, incluindo o território de Israel, e é utilizada em reivindicações por uma Palestina unificada.

A disputa territorial também aparece no conceito de "Grande Israel", empregado por setores israelenses que defendem a soberania judaica sobre toda essa região.

A presença das mensagens provocou a reação de turistas israelenses, que tentaram remover parte das pinturas e dos cartazes. Diante da controvérsia e da pressão dos visitantes, o proprietário do casarão optou por cobrir a fachada. Ele explicou que havia permitido manifestações artísticas relacionadas à identidade cultural da cidade, mas não mensagens de conteúdo político.

A intervenção dos turistas foi criticada por moradores e ativistas pró-Palestina, que classificaram a conduta como “turismo predatório”.