Executiva do PT-PE realiza primeiro balanço pós-eleições e aponta fortalecimento nas urnas

Reunião da executiva estadual do PT Pernambuco (Foto: Divulgação)

A Comissão Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) em Pernambuco realizou, nesta quinta-feira (5), a primeira reunião de avaliação após o fim do segundo turno presidencial. Sob a coordenação do presidente estadual da sigla, deputado federal reeleito Carlos Veras (PT), os participantes celebraram as cadeiras conquistadas pelo partido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, além de projetar os próximos passos da nova legislatura no Congresso Nacional.

O resultado do último dia 4 de outubro garantiu à legenda o crescimento de um para três deputados federais, com Carlos Veras, Rosa Amorim e Liana Cirne. Além disso, o PT também aumentou a participação na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), saindo de três para cinco estaduais, com Dani Portela — candidata mais votada no estado —, João Paulo do PT, João Paulo Costa, Ivete Caetano e Breno Araújo.

“Ampliamos nossa representação e nossa responsabilidade com o estado. Esse resultado é fruto do esforço coletivo de todas as candidaturas, dos diretórios e da militância. Agora precisamos transformar essa força eleitoral em organização popular e presença política permanente”, salientou Veras.

O grupo também avaliou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como uma “conquista histórica para a democracia brasileira” ressaltando o contraponto representado pelo líder petista frente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na avaliação da Executiva, a candidatura precisou enfrentar “a desinformação, o poder econômico e as pressões internacionais” para conquistar a vitória nas urnas.

O crescimento do percentual de vantagem de Lula em Pernambuco, do primeiro para o segundo turno, também foi comemorado pela comissão, que exaltou a participação decisiva do Nordeste na vitória. O estado natal do presidente saiu de 63,45% (3.553.971 votos) para 69,20% (4.117.513 votos), atingindo uma votação recorde em números absolutos.

“Foi uma vitória do povo brasileiro e da democracia. O Nordeste mostrou sua força e Pernambuco deu uma contribuição extraordinária. A juventude, as mulheres, a cultura, os movimentos sociais e sindicais, os Comitês Populares de Luta e nossa militância foram fundamentais para garantir a virada”, apontou Carlos Veras.

A Executiva discutiu ainda, entre outros temas, o acompanhamento das caravanas que sairão de Pernambuco rumo à posse de Lula, no dia 5 de janeiro de 2027, além do fortalecimento das instâncias municipais do partido e a campanha de filiação focada no público jovem.

