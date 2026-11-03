Lula viaja para SP nesta terça-feira para realizar exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai viajar para São Paulo no final da tarde desta terça-feira (3) para fazer exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, localizado no bairro da Bela Vista. O presidente retornará para Brasília na manhã desta quarta-feira (4) e seguirá rotina normal de trabalho.

De acordo com nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os exames médicos do presidente já estavam pré-agendados para serem realizados depois da eleição.

No último domingo (1º), Lula apareceu em um vídeo, publicado nas redes sociais, depois de quase uma semana afastado de pronunciamentos em decorrência de rouquidão, adquirida ainda durante a campanha eleitoral. No vídeo, o petista disse que vai que cumprir as promessas feitas na campanha e que nenhum programa social será cortado em seu quarto mandato.

Em junho deste ano, o presidente anunciou o fim das sessões de radioterapia preventiva que fazia para tratar um carcinoma basocelular, câncer de pele localizado no couro cabeludo.

Também neste ano, Lula realizou uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Ele já tinha realizado o mesmo procedimento no olho direito em 2020.