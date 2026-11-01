"Nenhum programa social será extinto nesse país", afirma Lula em publicação nas redes sociais

Presidente reeleito também garantiu que cumprirá as promessas feitas durante a campanha eleitoral e sinalizou a possibilidade de ampliar políticas sociais.

Presidenta Lula também anunciou que pretende voltar a percorrer o país para agradecer à população pela mobilização durante a campanha (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste domingo (1º), que nenhum programa social do governo federal será extinto durante seu novo mandato. Reeleito no último dia 25 de outubro, o petista também garantiu que cumprirá os compromissos assumidos durante a campanha presidencial, incluindo propostas nas áreas econômica e social.

“Nenhum programa social será extinto neste país”, declarou Lula em vídeo publicado nas redes sociais. O presidente também rebateu especulações sobre o possível encerramento de políticas públicas. “Não acredite nos mentirosos de sempre que vivem tentando vender desgraça e infelicidade para nosso povo”.

Além de assegurar a continuidade dos programas existentes, Lula sinalizou a possibilidade de criar novas iniciativas e aprimorar políticas públicas já implementadas pelo governo federal. O presidente reforçou que pretende colocar em prática as propostas apresentadas aos eleitores durante a disputa presidencial.

“Tudo aquilo que foi prometido na campanha, pode ficar certo que vai acontecer”, afirmou.

Promessas de campanha

Entre os compromissos anunciados durante a campanha está um pacote de medidas voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs), que prevê o perdão de dívidas tributárias e a ampliação do limite anual de faturamento para enquadramento na categoria.

Outras propostas incluem a criação do Pé-de-Meia Universitário, voltado ao incentivo à permanência de estudantes no ensino superior, e o Desenrola 3.0, nova versão do programa federal de renegociação de dívidas.

Na área da segurança pública, o governo também pretende avançar com a proposta de emenda à Constituição (PEC) que redefine regras e competências relacionadas à atuação dos órgãos de segurança no país. A medida já estava em tramitação antes da eleição.

Impacto no Orçamento

A implementação das promessas, no entanto, deverá enfrentar desafios fiscais. Caso sejam colocadas em prática já no próximo ano, parte das medidas exigirá ajustes no Orçamento da União para 2027, diante da necessidade de acomodar novas despesas e eventuais impactos sobre a arrecadação federal.

As declarações ocorrem uma semana após a reeleição de Lula, que venceu o segundo turno da eleição presidencial em 25 de outubro. O presidente também anunciou que pretende voltar a percorrer o país para agradecer à população pela mobilização durante a campanha.

Segundo Lula, a intenção é visitar todos os estados brasileiros após a disputa eleitoral.