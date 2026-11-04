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Advogada relata ter sido vítima de extorsão atribuída a deputado eleito Emerson Freitas: "Foram 37 minutos de terror"

Isabella Pequeno afirma que procurou a Polícia Civil em 2023, após o influenciador se apresentar como policial militar e dizer que havia um plano para matá-la; parlamentar responde a uma ação penal relacionada ao caso

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/11/2026 às 11:34

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Advogada relata ter sido vítima de extorsão atribuída a deputado eleito Emerson Freitas:

Advogada relata ter sido vítima de extorsão atribuída a deputado eleito Emerson Freitas: "Foram 37 minutos de terror" (Reprodução/Instagram)

“Eu procurava proteção, não projeção.” Foi assim que a advogada Isabella Pequeno explicou por que decidiu tornar pública sua identidade e relatar os episódios que, segundo ela, envolveram uma tentativa de extorsão atribuída ao deputado estadual eleito Emerson Freitas (MDB).

Em um vídeo divulgado na manhã desta quarta-feira (4), nas redes sociais, ela contou que denunciou o influenciador à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) em 2023, após ele se apresentar como policial militar e afirmar que havia descoberto um plano para assassiná-la.

Na época, Isabella enfrentava as consequências de um relacionamento marcado por violência doméstica e estava protegida por medidas protetivas de urgência. Segundo a advogada, Emerson apareceu durante uma ocorrência envolvendo seu ex-companheiro, no Recife, usando roupas pretas, distintivo e armado.

Ele teria se apresentado como sargento da Polícia Militar e afirmado ter ligação com a Casa Civil, além de ser homem de confiança da governadora Raquel Lyra (PSD) e da vice-governadora Priscila Krause (PSD).

No dia seguinte, conforme o relato, o influenciador entrou em contato e disse que a morte dela havia sido encomendada por R$ 90 mil. Posteriormente, teria aparecido na academia de crossfit frequentada pela advogada, na região da Imbiribeira, acompanhado de outra pessoa.

Isabella afirma que, durante a abordagem, Emerson utilizou informações pessoais e patrimoniais de seus familiares para reforçar as ameaças e demonstrar suposto acesso a dados sigilosos.

“Ele botava mensagem, informações da minha família, dados patrimoniais que eu não tinha noção que alguém pudesse ter. Falava sobre valores e dizia ter acesso a informações que me deixaram extremamente assustada. Eu já era uma mulher ameaçada por violência doméstica. Naquele momento, eu acreditava estar diante de um policial”, relatou.

A advogada afirma que gravou as conversas, que somam 37 minutos, e apresentou o material às autoridades. Segundo ela, durante o episódio, também foi ameaçada com referências à segurança do filho.

“São 37 minutos gravados de terror. Alguém que se aproveitou da minha vulnerabilidade chegou a dizer: ‘Você não tem medo do seu filho morrer?’”, declarou.

Denúncia foi feita antes das eleições

Isabella afirma que procurou a Polícia Civil ainda em 2023, antes de Emerson disputar as eleições deste ano. O caso foi investigado pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil. A investigação ganhou repercussão após reportagem do portal Marco Zero Conteúdo, que divulgou gravações e informações do procedimento.

No início de 2026, Emerson passou a responder a uma ação penal relacionada ao episódio, com acusações que incluem estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso.

Durante o pronunciamento, a advogada ressaltou que a história de que sua morte havia sido encomendada não era verdadeira, mas que o medo provocado pela situação teve consequências concretas em sua vida.

“A história de que a minha morte havia sido encomendada era falsa. Mas o medo que eu senti foi real. O sofrimento foi real, o adoecimento foi real. As consequências na minha vida foram reais até hoje”, afirmou a advogada.

Ela contou que decidiu deixar Pernambuco e que voltou a sentir medo após a repercussão dos acontecimentos recentes envolvendo o deputado eleito. Segundo Isabella, recebeu mensagens ofensivas e ameaças depois que o caso voltou a ser noticiado.

A advogada explicou que decidiu mostrar o rosto para que sua história não continuasse sendo apresentada apenas de maneira superficial. Também negou qualquer motivação político-partidária e afirmou que não pretende antecipar uma condenação.

“Eu não estou aqui para antecipar uma condenação. Isso cabe à Justiça, com todo o direito de defesa e o devido processo legal. Eu estou aqui para contar minha história”, disse Isabella.

Nova ação penal e prisão preventiva

Além do processo relacionado à denúncia de Isabella, Emerson Freitas passou a responder a uma nova ação penal por suspeita de extorsão. Em 29 de outubro de 2026, a 15ª Vara Criminal da Capital recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e decretou a prisão preventiva do deputado eleito. A decisão também alcançou Rizelly da Silva Santos, investigada no mesmo procedimento.

Após a expedição dos mandados, a defesa de Emerson, representada pelo advogado Weryd Simões, questionou a investigação e alegou irregularidades. Em 30 de outubro, o desembargador Demócrito Reinaldo Filho concedeu uma liminar que garantiu à defesa acesso aos documentos já registrados no processo, incluindo a decisão que fundamentou a prisão. Na ocasião, a ordem de prisão continuava válida.

Na terça-feira (3), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) concedeu parcialmente um pedido de habeas corpus e determinou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Entre as condições estabelecidas estão o uso de tornozeleira eletrônica, o comparecimento mensal à Justiça e a proibição de contato com vítimas e testemunhas. A decisão também estabeleceu a apresentação voluntária do acusado à Justiça.

A mudança foi anunciada pelo próprio Emerson em um vídeo nas redes sociais, ao lado do advogado. A defesa informou que pretende estruturar sua argumentação após ter acesso integral aos autos, que possuem cerca de 700 páginas, segundo Weryd Simões.

Veja também:

Eleito com mais de 49 mil votos

Emerson Freitas foi eleito deputado estadual pelo MDB em sua primeira disputa eleitoral, com 49.254 votos. A posse na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) está prevista para 1º de fevereiro de 2027.

Ao encerrar o pronunciamento, Isabella afirmou que deseja continuar exercendo a advocacia em Pernambuco e viver sem medo por ter procurado as autoridades.

“Não é a ausência de medo que me faz falar. É a consciência de que o silêncio também teve um preço muito alto na minha vida. Hoje eu escolho mostrar meu rosto porque quero continuar exercendo minha profissão, retornando ao meu estado e vivendo com a segurança e a liberdade que toda mulher merece”, concluiu.

deputado eleito , Emerson Freitas , investigação , Justiça
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