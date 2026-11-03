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Processo

Emerson Freitas se manifesta após TJPE revogar pedido de prisão preventiva

Em vídeo ao lado do advogado Weryd Simões, influenciador agradeceu ao tribunal pela decisão favorável

Amauri Lins

Publicado: 03/11/2026 às 13:34

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Influenciador Emerson Freitas ao lado do advogado Weryd Simões/Foto: Reprodução

Influenciador Emerson Freitas ao lado do advogado Weryd Simões (Foto: Reprodução)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) revogou, nesta terça-feira (3), o pedido de prisão preventiva emitido contra o influenciador e deputado estadual eleito Emerson Freitas (MDB). A decisão foi anunciada pelo próprio Emerson, ao lado do advogado Weryd Simões, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

“Agradecer primeiro a Deus, ao povo do estado de Pernambuco e ao Tribunal de Justiça”, iniciou o parlamentar. Em seguida, Weryd relatou as vitórias obtidas de forma preliminar pela defesa, que envolvem, além da revogação da prisão, o acesso integral aos documentos contidos no processo e o reconhecimento formal do advogado como representante de Emerson.

“Mais uma vez, Emerson comparece voluntariamente, sem ter sido intimado, confiando na lei e se colocando à disposição das autoridades em nome do povo de Pernambuco, que o elegeu para representá-lo na Assembleia Legislativa de Pernambuco”, afirmou Simões no vídeo.

Ao Diario de Pernambuco, a defesa de Emerson Freitas explicou que, além do mandado de segurança, que obteve liminar favorável na última sexta-feira (30), foi solicitado em paralelo um habeas corpus para evitar a prisão do influenciador. O advogado também afirmou que a tese principal da defesa deve ser montada após a leitura integral do processo, que conta com cerca de 700 páginas.

Acusação contra Emerson Freitas

Desde a última quinta-feira (29), Emerson Freitas era considerado foragido pela Justiça, após a emissão de um mandado de prisão preventiva. Eleito deputado estadual com 49.254 votos, o influenciador é investigado por uma suposta extorsão aplicada contra uma mulher vítima de violência doméstica.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Emerson teria se passado por sargento da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e afirmado que atuava na Casa Civil, com uma suposta relação de proximidade com a governadora Raquel Lyra (PSD) e com a vice-governadora Priscila Krause (PSD). A influenciadora Rizelly da Silva Santos também é investigada por suspeita de ter participado do crime.

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