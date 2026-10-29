PT: novo mandato de Lula tratará reformas do Judiciário e política e regulação das big techs

O presidente reeleito Lula (PT) e seu vice Geraldo Alckmin (PSB) ( Ricardo Stuckert)

O Partido dos Trabalhadores (PT), por meio de nota, declarou que o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá como pautas principais a reforma do Judiciário e do sistema político. Outro ponto prioritário, segundo o partido, é a regulação das big techs.

"O novo mandato deve abrir um ciclo de transformações estruturais, com destaque para a reforma do sistema de Justiça, a reforma do sistema político-eleitoral e a regulação democrática das grandes plataformas digitais. É preciso aprofundar a democracia, enfrentar desigualdades históricas e garantir que o desenvolvimento do Brasil se traduza em melhores condições de vida para sua população", diz a nota do PT.

De acordo com o partido, Lula foi reeleito presidente com mais de 64 milhões de votos no último domingo para realizar mudanças, e este quarto mandato deve ser "abrir um ciclo de transformações". O PT destacou ainda que a vitória nas urnas "ultrapassou fronteiras partidárias".

O partido creditou a mobilização popular ao protagonismo da vitória de Lula. Também foi destacado manifestações organizadas pela juventude e a participação do movimento negro, dos LGBTs e das mulheres na reta final da campanha.