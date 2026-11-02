Flávio Bolsonaro vai a culto evangélico em primeira aparição pública após fuga para os EUA

Fora do País após perder as eleições presidenciais, Flávio enfrenta uma nova situação jurídica que pode comprometer seu futuro político

Na foto, Flávio aparece ao lado da mulher, Fernanda, do irmão, Eduardo Bolsonaro, da cunhada Heloísa e também junto dos pastores Alice Fernandes e José Maurício Fernandes (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O senador e candidato derrotado do PL às eleições presidenciais do Brasil, Flávio Bolsonaro, compareceu no domingo, 1º de novembro, a um culto evangélico brasileiro no Celeiro Flórida Casa de Oração (Celeiro House of Prayer, em inglês), em sua primeira aparição pública após a fuga para os Estados Unidos. Ele foi visto no local ao lado da mulher, Fernanda, do irmão, Eduardo Bolsonaro e da cunhada, Heloísa.

Ele também esteve junto dos pastores Alice Fernandes e José Maurício Fernandes, conforme divulgação nas redes sociais.

Flávio deixou o Brasil após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar que ele entregasse os passaportes à Polícia Federal, poucos dias após a derrota para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas eleições presidenciais do Brasil.

Ainda no domingo, em publicação nas redes sociais, Flávio disse que não se arrepende de nada do que fez. No texto, ele volta a falar sobre a intimação para a entrega do passaporte, ocorrida após visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Não sai do Brasil, sai pelo Brasil! Sonhei com a mudança do nosso país para melhor e, no domingo, apenas sete minutos após o anúncio do resultado das eleições já havia uma decisão judicial com medidas cautelares contra mim, com base em mentiras", reclamou o candidato derrotado.

Fora do País após perder as eleições presidenciais, Flávio enfrenta uma nova situação jurídica que pode comprometer seu futuro político. Alvo de investigações criminais no Supremo Tribunal Federal (STF) e de ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o senador está sujeito a desdobramentos que podem resultar em uma eventual condenação penal ou em sua inelegibilidade.

A situação ganha um novo contorno com a proximidade do fim de seu mandato, em janeiro de 2027, quando ele ficará sem cargo eletivo pela primeira vez em 24 anos e perderá as prerrogativas parlamentares.

Uma das investigações já levou à imposição de medidas cautelares contra o senador. Na segunda-feira, 26, um dia após sua derrota nas urnas, Flávio foi intimado pela Polícia Federal a entregar seus passaportes, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que também proibiu sua saída do País e o impediu de manter contato com o advogado Willer Tomaz, amigo do senador.

Flávio negou irregularidades e classificou a medida como uma tentativa de intimidação. Nesta terça-feira, 27, a PF cancelou os passaportes do parlamentar. A medida ocorreu após Flávio ter viajado para os Estados Unidos.

Outra investigação no Supremo apura suspeitas de irregularidades no financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória do ex-presidente da Repúblioca Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

Os recursos destinados à produção foram negociados pelo senador com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.