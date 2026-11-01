Trump diz não ter plano de reunião, mas diz que Flávio pode ficar nos EUA pelo tempo que quiser

Presidente americano afirma que não pretende se encontrar com senador, mas diz que ele poderá permanecer no país sem prazo definido

Donald Trump e Flávio Bolsonaro (KENT NISHIMURA/AFP | SERGIO LIMA/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite deste sábado, 31, que não tem planos de se reunir com o senador e candidato derrotado nas eleições presidenciais brasileiras, Flávio Bolsonaro (PL). Ressaltou, porém, que o senador pode permanecer no país "pelo tempo que quiser".

"Não tenho planos de me reunir com ele, mas ele foi tratado de forma mesquinha", disse o republicano durante a festa anual de Halloween realizada no clube privado Mar-a-Lago, na Flórida. "A eleição foi uma desgraça, na minha opinião. Ele pode ficar aqui pelo tempo que quiser."

Mais cedo neste sábado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que os EUA não facilitaram a fuga de Flávio alegando que ele já tinha um visto garantido e que Trump tomou a decisão de permitir que ele entrasse no país.

Ele também disse que Trump havia deixado claro que, se Flávio chegasse a uma alfândega nos EUA, "receberia um 'parole' autorização temporária por razões humanitárias" para permanecer no país.