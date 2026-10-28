Isabella de Roldão, ex-vice-prefeita do Recife, anuncia saída da vida política

Após 16 anos de atuação, Isabela de Roldão afirmou que a decisão foi tomada há algum tempo

Isabella de Roldão (PDT) (Rafael Bandeira/STQP)

A ex-vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT), anunciou, nesta quarta-feira (28), a saída da vida política após 16 anos de atuação. Mediante um vídeo, publicado nas redes sociais, Roldão afirmou que a decisão foi tomada há algum tempo. Na publicação, ela também agradeceu quem acompanhou em sua trajetória.

No vídeo, Isabella também anunciou a sua saída da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, sendo o último dia na pasta nesta quinta-feira (29). Ela ocupava o comando da secretaria desde 2025. "Saio desse ciclo diferente de quando entrei. Mais madura, mais consciente, com tantas histórias para contar e a certeza de que cada experiência vivida ajudou a moldar a mulher que sou hoje", escreveu a vice-prefeita.

Trajetória

Advogada de formação, Isabella de Roldão foi a primeira mulher eleita vice-prefeita do Recife, exercendo o cargo de 2021 a 2024 ao lado de João Campos (PSB). Filiada ao PDT, ela foi eleita vereadora da capital pernambucana em 2012. Entre fevereiro de 2019 e abril de 2020, Isabella esteve à frente da Secretaria de Habitação do Recife.

Em 2020, foi eleita vice-prefeita durante o primeiro mandato de João Campos. Na segunda gestão do socialista, Roldão assumiu a Secretaria Municipal de Trabalho e Qualificação Profissional. No mesmo ano lançou seu primeiro livro autoral, o Diário de uma mulher no mundo.



