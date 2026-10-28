Flávio e família receberam autorização humanitária e podem permanecer nos EUA por 1 ano

A categoria de autorização de permanência temporária é a mesma concedida para permitir a entrada de refugiados ucranianos nos Estados Unidos

Flávio Bolsonaro e a família desembarcaram nos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (28) (Ricardo Arduengo/AFP)

O senador e candidato derrotado nas eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a mulher dele, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro; e as filhas, Carolina e Luiza Figueira Bolsonaro receberam autorização humanitária para permanecer nos Estados Unidos. Flávio e a família desembarcaram em Miami, nos EUA, na manhã desta quarta-feira (28).

A categoria de autorização recebida pelo político e seus familiares é a “DT”. Segundo a página do serviço de imigração estadunidense, essa autorização é uma “liberdade condicional para entrar nos Estados Unidos com base em razões humanitárias urgentes ou em um benefício público significativo”.

As informações foram publicadas pelo Metrópoles, com base nos registros da alfândega dos EUA consultados pelo portal. De acordo com o documento, com essa autorização de permanência temporária, Flávio, a esposa e as filhas podem ficar em solo estadunidense até 27 de outubro de 2027.

A categoria “DT” é a mesma utilizada para permitir a entrada de refugiados ucranianos nos EUA. A autorização tem sido usada nos últimos anos após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia.

