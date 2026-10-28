Carlos Bolsonaro visita o pai após fuga de Flávio aos EUA

Em relato nas redes sociais, o "02" afirmou ter passado duas horas com Jair Bolsonaro e disse que o ex-presidente tenta assimilar os acontecimentos. "É impressionante a força que ele tem", comentou sobre o pai

Segundo Carlos, no encontro os dois conversaram sobre o Brasil e sobre a partida entre Palmeiras e Santos, marcada para a noite de hoje (28/10) (Reprodução/Instagram)

O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) visitou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta quarta-feira (28/10), em Brasília. O encontro ocorreu pouco antes da chegada do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a Miami, nos Estados Unidos, após deixar o Brasil pela fronteira com a Argentina e seguir em um avião particular, com escala no Equador. Flávio viajou acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas, em meio à repercussão do descumprimento de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o proibia de deixar o país.

Após deixar a residência do pai, Carlos afirmou que permaneceu por duas horas com o ex-presidente. Em vídeo publicado nas redes sociais, relatou que os dois conversaram sobre a situação política do país e futebol. Segundo ele, Jair Bolsonaro ainda tenta assimilar os acontecimentos recentes, mas demonstrou disposição para seguir em frente. “Ele tá tentando assimilar tudo o que está acontecendo ainda. Ele está forte, ele sabe que a vida continua, ainda não acabou. É impressionante a força que ele tem”, declarou.

Carlos também relatou ter se emocionado durante a conversa. “Eu falei: 'Desculpe, pai, a gente falhou'”, contou o filho "02" de Jair. Segundo ele, no encontro os dois conversaram ainda sobre o Brasil e sobre a partida entre Palmeiras e Santos, marcada para a noite de hoje. O senador disse ter saído da visita revigorado e afirmou que o pai também pareceu se sentir melhor após o encontro.

O parlamentar voltou a defender a liberdade dos presos que considera políticos e classificou o pai como um deles. “Meu pai é um preso político. Só está em casa agora porque tem quase uma dezena de comorbidades, senão ele estaria agora na Papudinha, mesmo tendo 71 anos de idade. Segue a vida e vamos tocando as coisas”, disse. Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária enquanto executa a pena de 27 anos e três meses imposta pelo STF no processo sobre a tentativa de golpe de Estado.

A visita ocorreu em meio à repercussão da saída de Flávio do Brasil. O senador cruzou a fronteira com a Argentina na noite de terça-feira (27) e embarcou em um jato particular com destino inicial a Guayaquil, no Equador. Na manhã desta quarta, a aeronave seguiu para Miami, onde Flávio e a família desembarcaram por volta das 10h30, no horário de Brasília. A viagem ocorreu após o prazo para a entrega dos passaportes determinado por Moraes terminar sem o cumprimento da ordem. O episódio pode ter desdobramentos judiciais, mas eventuais medidas dependem de decisões das autoridades competentes.

Ao encerrar o relato, Carlos afirmou que pretende continuar atuando politicamente e manter o apoio ao pai. “Não acabou ainda, não. A gente vai seguir fazendo o nosso trabalho, continuar batalhando pela liberdade dos presos políticos”, repetiu.

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