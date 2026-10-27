Saiba quais pernambucanos estavam ao lado de Lula no discurso da vitória

A presença da bancada pernambucana, que contou com ex-gestores, ministros, senadores e novos nomes da política nacional, ganhou destaque estratégico, reafirmando o peso político do estado no quarto mandato do petista

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante discurso de reeleição, em São Paulo, no último domingo (25) ( Ricardo Stuckert)

Após vencer o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições, realizado no último domingo (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu apoiadores, entre eles pernambucanos, em São Paulo, onde discursou após ter a reeleição confirmada. A presença da bancada pernambucana, que contou com ex-gestores, ministros, senadores e novos nomes da política nacional, ganhou destaque estratégico, reafirmando o peso político do estado no quarto mandato do petista.

João Campos

O ex-prefeito do Recife e presidente nacional do PSB esteve presente na capital paulista, acompanhado da esposa, a deputada federal reeleita Tabata Amaral (PSB). Após disputar o Governo de Pernambuco e ser derrotado pela governadora reeleita Raquel Lyra (PSD), Campos consolidou sua posição como um dos principais articuladores da campanha de Lula.

A presença no palco com o chefe do Executivo reforça os rumores para assumir o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), atualmente ocupado por Luciana Santos (PCdoB). A possível indicação também carrega valor simbólico, já que a pasta foi comandada por seu pai, o ex-governador Eduardo Campos, durante o primeiro mandato de Lula, em 2002.

Humberto Costa

Senador reeleito por Pernambuco, Humberto Costa (PT), desempenhou papel fundamental ao longo de todo o pleito como um dos coordenadores oficiais da campanha à reeleição de Lula no estado. Um dos nomes mais tradicionais do Partido dos Trabalhadores no Nordeste, o parlamentar garantiu a coesão das alianças locais, junto a prefeitos dos municípios pernambucanos, e reafirmou sua força na base governista no Congresso Nacional.

Marília Arraes

Integrante do “Time de Lula”, Marília Arraes (PDT) acompanhou o presidente no palco da celebração como senadora eleita. Após construir forte projeção popular nas últimas disputas eleitorais, nos pleitos pela prefeitura do Recife (2020) e pelo Governo de Pernambuco (2022), a parlamentar consolida sua presença na Casa Alta, fortalecendo a bancada pernambucana alinhada ao Governo Federal.

Teresa Leitão

Atuando como líder do governo Lula no Senado, Teresa Leitão (PT) também dividiu a articulação para reeleição do petista em solo pernambucano, como também de pautas importantes, como o fim da escala 6x1, em Brasília. Sua presença no Palácio do Planalto e na liderança da Casa Alta fez dela uma figura-chave no núcleo petista ao longo do último mandato.

Luciana Santos

Atual ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, integrou a comitiva do núcleo pernambucano e do governo no evento em São Paulo. Primeira mulher a chefiar o MCTI, a ex-vice-governadora de Pernambuco e ex-prefeita de Olinda, no Grande Recife, permanece no centro das negociações sobre a recomposição ministerial do novo mandato presidencial.

Rosa Amorim

Eleita deputada federal em 2026, Rosa Amorim (PT) cumpre, atualmente, seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Filha de lideranças históricas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no estado, a parlamentar se tornou a primeira mulher vinda do MST a conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília, representando a renovação das bancadas populares do PT.

Wolney Queiroz

Ex-deputado federal por Pernambuco, Wolney Queiroz (PDT), atua como ministro da Previdência Social do governo Lula. Dirigente do PDT, Queiroz integrou a linha de frente do secretariado do governo e reafirmou a participação do seu partido no contexto de alianças que garantiu a vitória do projeto governista nas urnas.

Jorge Messias

Advogado-Geral da União (AGU) desde 2023, Jorge Messias esteve ao lado do presidente na comemoração da vitória no último domingo (25). Próximo ao núcleo jurídico e político de Lula, Messias teve seu nome indicado pelo chefe do Executivo para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), após a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, tendo sua sabatina e indicação rejeitadas pelo Senado.



