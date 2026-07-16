Ministro das Relações Exteriores diz que declarações de Marco Rubio são "inaceitáveis e ofensivas"

Mauro Vieira reage às críticas de Marco Rubio após anúncio de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira (NELSON ALMEIDA/AFP)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, enviou à imprensa uma nota em resposta às declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. No documento, o chanceler afirma que as declarações sobre as tarifas impostas ao Brasil são "inaceitáveis e ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro".

Vieira afirma que Rubio atacou, de forma "grosseira e arrogante", o chefe de Estado de um país amigo. A manifestação do ministro ocorre após a publicação feita pelo secretário norte-americano na rede social X.

Após a oficialização da tarifa de 25% sobre a maior parte das importações brasileiras pelos Estados Unidos, Marco Rubio usou a plataforma para criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na publicação, Rubio atribuiu a adoção das barreiras comerciais diretamente à postura do governo brasileiro e ao que chamou de "ego" do presidente.

"Não há dúvidas sobre o motivo (das tarifas): o presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa-fé. As políticas econômicas de Lula são ruins para os americanos e para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o próprio ego acima da possibilidade de fechar um acordo em benefício do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço disso", escreveu.

Na nota enviada aos veículos de comunicação, Mauro Vieira afirma que o que "claramente incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato de o Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas durante o curso das negociações".

Além do documento, o Itamaraty divulgou uma nota sobre o assunto, em suas redes sociais.

Tarifaço

O governo dos Estados Unidos oficializou, na quarta-feira (15), a imposição de uma tarifa de 25% sobre parte das importações brasileiras. A medida passa a valer em 22 de julho.

Segundo um funcionário de alto escalão do governo norte-americano, a decisão é resultado de uma investigação conduzida durante um ano pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), que avaliou as políticas comerciais adotadas pelo Brasil.

A lista de exceções inclui produtos como carne bovina, café e algumas peças de aeronaves, além de outros bens que não são produzidos nos Estados Unidos.